跨年春節將至 到新北參加暖冬感溫祭還能抽獎

新的一年即將來臨，新北市觀光旅遊局表示，新北從跨年假期至新春假期都有豐富活動，除整理各地推出的活動，配合日前推出的「暖冬感溫祭」系列活動，民眾可在新北市「玩活動、趣旅行、享美景」，在明年2月15日前消費登錄發票，還可抽獎。

展期只到明年1月2日的「新北市歡樂耶誕城」，無論是搭配浪漫飄雪景緻及極光雷射特效的光雕秀、雪寶耶誕樹、零下體感裝置、迪士尼主題貨櫃、旋轉木馬與冰屋戲雪池外，還有許多的璀璨燈飾布置及絕美光廊，還沒來過的民眾得把握最後展出機會。

跨年絕對不可錯過的煙火秀，首推在淡水漁人碼頭及八里左岸河濱公園都能欣賞的「璀璨新北-1314就愛你」跨河煙火秀，煙火將於12月31日20點23分在淡水河兩岸的淡江大橋、淡水漁人碼頭旁河面、八里水上運動中心三個地點同步施放，當天下午在淡水主會場周邊及八里左岸公園也有一系列的表演活動。

另外，位於三重中興橋旁的鴨鴨公園也已開展，今年以「童話森林夢遊時光」為主題的鴨鴨地景藝術，自即日起展至明年1月29日。本次展出有25公尺大的彈珠台讓小朋友可以進去玩，還有類似哈比人住的蘑菇屋，大小朋友都能來到現場感受童話故事的感動。

新北市青春山海線的金山、萬里區擁有海底溫泉、白礦泉、鐵礦泉、碳酸氫鈉泉及硫磺泉等眾多泉種資源。而素有「美人湯」之譽的烏來溫泉，泉質屬於碳酸氫鈉泉，無色無臭，具有去角質與促進新陳代謝。貢寮福隆地區坐擁台灣唯一的海底溫泉，稀有的氯化物碳酸氫鹽泉，淡琥珀色的特殊泉質，澄澈近乎透明無味。

新北市觀旅局表示，今年度「暖冬感溫祭」即日起至明年2月15日，只要民眾在新北市擁有溫泉標章的店家消費，憑單筆消費金額滿200元的發票或收據，並於明年2月15日前至「暖冬感溫祭」活動官網登錄資料就有機會抽中總價值40萬的眾多獎品。 「2022新北歡樂耶誕城」精彩無比的光雕主燈秀與雪寶主題耶誕樹。圖／新北市觀旅局提供 (red arrow up)「暖冬感溫祭，山海湯隨行」，泡在暖呼呼的湯池裡享受新北山海美景。圖／新北市觀旅局提供 期間限定的鴨鴨公園在中興橋旁開展。圖／新北市觀旅局提供

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