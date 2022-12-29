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疫情期間疏於篩檢大腸直腸癌 醫師籲8大症狀立即就醫

聯合報／ 記者邱宜君／台北即時報導
左起為北榮大腸直腸外科主治醫師林宏鑫、大腸直腸外科醫學會理事長楊純豪、北榮大腸直腸外科主治醫師黃聖捷、病友李先生。圖／大腸直腸外科醫學會提供
左起為北榮大腸直腸外科主治醫師林宏鑫、大腸直腸外科醫學會理事長楊純豪、北榮大腸直腸外科主治醫師黃聖捷、病友李先生。圖／大腸直腸外科醫學會提供

國健署提供50至74歲民眾，每二年一次糞便潛血檢查，但據國健署統計，這兩年受疫情影響，篩檢率下降到3成3，平均每3個符合資格的民眾只有一人有按時篩檢。

大腸直腸外科醫學會今召開記者會示警，2023年新診斷出大腸直腸癌的人數可能出現彈跳式大幅成長，若有腹脹腹痛、血便帶有黏液、明顯排便習慣改變、經常性腹瀉或便秘、大便變細小、重量減輕、貧血、可觸摸到腫塊等八大症狀，應盡速就醫，及早治療。

大腸直腸外科醫學會理事長楊純豪表示，據2016至2019年癌症登記資料顯示，近4年大腸直腸癌人數有上升趨勢，但從2016至2020年健保署門診住院資料和重大傷病檔分析，2020年新診斷人數卻下滑，推斷與篩檢人數減少。可以預期疫情趨緩、政策放寬後，明年大腸直腸癌新診斷人數可能出現彈跳式大幅度成長。

北榮大腸直腸外科主治醫師黃聖捷指出，大腸直腸癌的治療方式不斷進步，不論治癒率與存活期都持續顯著提升，如果能及早發現，前3期治癒率有機會達到7成；在跨科合作下，第4期腫瘤轉移仍然有機會藉著化療和標靶藥物，讓腫瘤縮小，甚至切除。

黃聖捷收治一名60歲李先生，因排變習慣改變，時常剛上完廁所不久又想要蹲馬桶，某次發現糞便有血絲，就醫診斷為大腸直腸癌第四期，腫瘤轉移如滿天星。一開始用化療配合標靶藥物治療時，病情沒有惡化但也未見好轉，與病人溝通後，決定將嘗試其他化療或標靶藥，腫瘤終於出現縮小跡象，以手術切除腫瘤後，持續以藥物治療，目前已經4年沒有復發。

黃聖捷表示，能以手術治療的大腸直腸癌都有很高的治癒率，無法手術者也能藉由化療與多線標靶藥物接力治療下，將整體存活期中位數達到近3年（約35.97個月），比未使用標靶藥物長7.5倍。提醒民眾若有腹脹腹痛、血便帶有黏液、明顯排便習慣改變、經常性腹瀉或便秘、大便變細小、重量減輕、貧血、可觸摸到腫塊等八大症狀，應立刻就醫檢查。

大腸直腸外科醫學會提醒8大警示症狀。圖／大腸直腸外科醫學會提供
大腸直腸外科醫學會提醒8大警示症狀。圖／大腸直腸外科醫學會提供

腫瘤 手術

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