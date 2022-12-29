國4豐潭段調整工法、台74增設匝道減半車程 環差均過關

環保署環評會昨審查國道4號台中環線豐原潭子段環差、台74線增設匝道環差，國道4號台中環線豐原潭子段工程因調整工法，將增加挖填土石方數量，而台74線增設匝道工程完工後可縮短台中市區至大里工業區車程。環委要求國道4號台中環線豐原潭子段案須提出降噪及空氣汙染減輕措施，並加強評估台74線增設匝道工程周遭水質及生態影響。

國道4號台中環線豐原潭子段案的開發單位高公局指出，國道4號台中環線豐原潭子段路線目前工程進度約98.56％，完工後可與國道1號、國道3號、國道4號清水豐原段、台74線及台61線建構大台中地區完整高快速公路網，提升整體運輸效益。

但因應民眾陳情將修訂部分道路、調整鋼箱橋梁施工運輸所需工法，同時也會增加土石方數量，預估挖方量將從原核定的185.3萬立方公尺變更為225.2萬立方公尺；填方量從136.9萬立方公尺變更為169.9萬立方公尺；外運土方量從68萬立方公尺變更為77.5萬立方公尺，因此提出環差變更。

而台74線增設匝道環差案的開發單位高公局、公路總局第二區養護工程處、台中市政府表示，目前十九甲地區僅有大里一交流道可供車輛進出，但附近路段民宅林立、車道狹窄，對當地居民潛在危險性較高，也不利於車輛通行，因此欲在大里十九甲地區、台七四線大里區東側路段，增設一處長約650公尺的北出匝道，預估未來往返十九甲地區的車程可從11分鐘，縮減至5分鐘。

針對國道4號台中環線豐原潭子段案，環委表示，此案初審時就要求開發單位在土方超量期間提出沿線空氣品質、噪音的影響評估及減輕措施，希望開發單位承諾於施工期間能持續進行空汙增量抵換。

而台74線增設匝道環差案，環委指出，因新建的匝道橫跨頭汴溪、大里溪，施工土方對鄰近水體、水質及生態影響應做評估及監測，要求增設生態調查點為，並補充施工前應進行一次春季或夏季生態調查監測；另也要求進行空品模擬。

經討論後，環委針對上述2案均無進一步意見，環評會最終決議予以通過。 台74欲在大里十九甲地區、台七四線大里區東側路段增設匝道。圖／截自環評書件

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