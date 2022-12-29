退休搬運工人起床手指伸不直 竟是「扳機指」找上門

60歲周姓男子從事搬運貨物工作多年，退休後發現早上起床時右手大拇指和中指疼痛、腫脹又無法伸直，必須靠左手協助扳直，過程中會出現喀喀聲，就醫檢查證實罹患俗稱「扳機指」的手指屈指肌腱狹窄性肌腱鞘炎，經手術治療，他的手指不再卡卡，恢復正常生活。

苗栗市大千綜合醫院骨科醫師容志雄表示，扳機指與手指長期做重複動作且使用過量有關，因手指骨腹側有像砝碼的結構把肌腱固定住，當手指彎曲時，肌腱可服貼在骨頭上滑動，若手指使用過量，就會造成屈指肌腱過度摩擦，導致腫脹、組織增生、發炎，因此當彎曲的手指要伸直時會出現喀喀聲，變成兩段式伸直，就像扣扳機動作。

剛開始症狀不嚴重時，建議可泡熱水放鬆，避免頻繁做重複的動作，如果手指已會卡住無法伸直，建議以手術治療解決，手術以約1公分傷口在局部麻醉下將肌腱切開、放鬆，術後手指即可活動，是較安全有效的治療方式。

他表示，目前雖有不用開刀的經皮穿刺術，是以一根針刺進皮膚，將肌腱沾黏處挑開，但因無法確認位置，容易挑錯造成肌腱損傷、刮花，就必須再以手術重新治療，有些病人甚至被傷及血管與神經，造成手指痠麻；如果採取施打強效消炎針的治療方式，但多是施打類固醇，不久又會復發，無法根除問題。

有些病人疼痛忍了很久才就醫，不僅手指卡住，肌腱都已攣縮；建議在手術傷口復原後，在家可進行簡單復健動作，先泡熱水把肌腱放鬆，再慢慢把手指往前壓10秒、往後撐10秒，重複做100至200次，連續3周就能幫助手指恢復原來狀態。