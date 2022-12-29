元旦連假搭乘客道享優惠「在地有腳」東部限定加碼好康

元旦3天連續假期即將到來，民眾返鄉或參加跨年、迎曙光活動人擠人，宜蘭監理站建議大家多加利用大眾運輸工具，連假期間國道客運票價85折，搭乘「台灣好行」路線刷電子票證享半價優惠，另外有兩項是東部地區才有的限定加碼好康。

宜蘭監理站表示，公路總局自連假前一天的12月30日零時起至隔年1月2日24時，推出多項全國性客運優惠措施，包含86條國道客運路線享平日優惠或85折票價、使用電子票證或行動支付搭乘國道客運路線、台鐵、高鐵，於10小時內轉乘在地客運享基本里程或一段票免費優惠。

另外，民眾假期出遊搭乘台灣好行路線刷電子票證享半價優惠，共有51條台灣好行路線參與優惠活動，其中宜蘭地區台灣好行路線包括綠11礁溪線、綠18壯圍沙丘線、綠19東北角海岸線及綠21冬山河線；相關優惠路線及停靠觀光景點站位，可以上公路總局及觀光局網站查詢。

兩項東部地區限定優惠措施，第一項是「在地有腳」租賃優惠，持國道客運票證，向宜花東地區指定業者租車享優惠；持指定業者租賃汽機車憑證與客運去程或購票證明，享回程車票優惠，租汽車者可以當場折抵票價200元、租機車者可折抵票價100元。

第二項是宜花東加碼行銷優惠，持東部在地合法旅宿業住宿憑證及台灣好行套票，享東部指定國道客運路線4人同行1人免費，回程再享總票價折抵200元，這項與在地有腳租賃優惠只能擇一使用，上述兩項優惠從12月31日零時起至隔年1月2日24時。