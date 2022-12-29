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因應高雄跨年夜人潮 輕軌這2站捷警列重點巡邏區

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
因應跨年人潮，高雄捷運警察隊70名及保大支援30名警力，當天均將停休，並針對輕軌C3和C6站，加強重點巡邏及交管，以維跨年活動安全。（示意圖）記者石秀華／翻攝
因應跨年人潮，高雄捷運警察隊70名及保大支援30名警力，當天均將停休，並針對輕軌C3和C6站，加強重點巡邏及交管，以維跨年活動安全。（示意圖）記者石秀華／翻攝

2023高雄跨年將在夢時代打造雙舞台，在亞灣施放180秒高空焰火，預計將吸引大批人潮爭睹；高雄捷運警察隊今表示，因應跨年人潮，捷警70名及保大支援30名警力當天均將停休，並針對輕軌C3和C6站和捷運凱旋站，加強重點巡邏及交管，以維跨年活動安全。

高雄捷運警察隊表示，跨年當天傍晚，輕軌只行駛到C3 前鎮之星站以及C6經貿園區站，C4凱旋中華站和C5夢時代站12月31日當天傍晚5時以後將不提供旅客上下車服務均停駛，因此預估參加跨年晚會的人潮會湧入C3和C6站。

捷警隊指出，為配合活動人潮疏運，捷警隊已針對「夢時代跨年會場」鄰近的捷運「凱旋站」及輕軌C3 前鎮之星站和C6經貿園區站周圍，規畫警力執勤，並於活動散場時，配合高捷公司於會場的捷運和輕軌周圍，實施進站人潮分流管制措施，警方會在現場和站務人員指揮人潮，以免有爭先恐後踩踏情況發生。

2023高雄跨年將在夢時代打造雙舞台，預計將吸引大批人潮爭睹；高雄捷運警察隊將針對輕軌C3和C6站和捷運凱旋站，加強重點巡邏及交管。（示意圖）記者石秀華／翻攝
2023高雄跨年將在夢時代打造雙舞台，預計將吸引大批人潮爭睹；高雄捷運警察隊將針對輕軌C3和C6站和捷運凱旋站，加強重點巡邏及交管。（示意圖）記者石秀華／翻攝

跨年晚會 捷運 輕軌

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