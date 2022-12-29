因應高雄跨年夜人潮 輕軌這2站捷警列重點巡邏區

2023高雄跨年將在夢時代打造雙舞台，在亞灣施放180秒高空焰火，預計將吸引大批人潮爭睹；高雄捷運警察隊今表示，因應跨年人潮，捷警70名及保大支援30名警力當天均將停休，並針對輕軌C3和C6站和捷運凱旋站，加強重點巡邏及交管，以維跨年活動安全。

高雄捷運警察隊表示，跨年當天傍晚，輕軌只行駛到C3 前鎮之星站以及C6經貿園區站，C4凱旋中華站和C5夢時代站12月31日當天傍晚5時以後將不提供旅客上下車服務均停駛，因此預估參加跨年晚會的人潮會湧入C3和C6站。