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涉哄抬普拿疼北市府派員查核 藥師道歉

中央社／ 台北29日電

北市一名藥師涉哄抬普拿疼價格，台北市消保官與衛生局今天派員赴藥局查核是否違反公平交易法，法務局表示，後續將交由公平交易委員會查處；藥師並在現場讀道歉聲明稿。

中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，民眾搶退燒、止痛、感冒藥等囤積自保，有媒體報導，台灣有藥局遭台商高價包貨600盒普拿疼，讓其他想買的民眾面臨「一盒喊價新台幣1500元」的離譜現象。

台北市法務局今天上午會同北市衛生局前往此間藥局查察，北市消保官邱家梁指出，經與衛生局人員查對相關類似普拿疼效果的藥品及調閱進貨等資料，衛生局已帶回相關資料，將整理分析後，將移送公平交易委員會續行查察，後續相關調查或處置由公平交易委員會依權責辦理。

洪姓藥師則在現場念出道歉聲明稿，他說，關於個人用詞不當，造成表達與認知的誤會，深感不安，並向這名消費者致歉，處理過程確實有諸多不妥，今後必當謹言慎行，願意虛心接受所有批評指教，最後個人再次致上萬分歉意。

他表示，當時誤用誇張行銷話術告知消費者有台商欲包600盒普拿疼，並以高價購買，目的為表達藥局已無庫存，即使以10倍價格也無法購買，原意希望對方知難而退，並非要求此名消費者以10倍價格購買，而是可考慮它牌藥物，絕無藉此賺取不義之財。

台北市一名藥師涉嫌哄抬普拿疼價格，台北市政府昨天表示，由於此案涉及公平交易法，衛生局與消保官已聯合展開調查，若查獲違法將移送公平交易委員會，這名藥師恐面臨最高2500萬元的罰鍰。

衛生局 北市 普拿疼

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