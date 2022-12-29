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明年元旦起 行政院16項惠民措施看這裡
行政院今統整公布2023年元月起實施的16項惠民措施。行政院長蘇貞昌表示，今天是今年最後一次院會，歲末年終向大家感謝並表示敬意，許多福國利民政策都是各部會努力規畫，讓全國民眾知道政府努力為人民做事，照顧民生。
相關惠民措施包括，調高基本工資月薪調升到26400元，時薪176元，將有232萬人受惠；育兒津貼及0至2歲托育補助取消排富；調高每人基本生活費用，每年由19.2萬元調為19.6萬元，約230萬戶受惠；調高綜所稅免稅額、扣除額，約有641萬戶受惠。
而大宗物資降稅措施，延續進口黃豆、小麥及玉米免徵營業稅，水泥、汽柴油減徵貨物稅，以及牛肉、奶油、奶粉、小麥等22項貨品調降關稅至明年3月底；老舊大型車汰舊換新減徵貨物稅，每輛最高減徵40萬元，約有1.5萬輛受惠。購買電動機車補助，每輛最高補助7000元，4年預計約50萬名受惠。
住宅冷氣、冰箱汰舊換新節能補助，汰換為能效1級者，每台補助3000元，另可享減徵貨物稅最高2000元，至2023年6月止。此外，因應升息，政府全額吸收學貸、青創、紓困貸款增加的利息，學貸約78萬人、勞工紓困貸款約159萬名、勞工青創約6萬家企業等。
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