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元旦連假大溪景點預期壅塞 警方提醒替代道路這樣走

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
元旦3天假期本周末登場，桃市府大溪警分局為因應大量人車潮出現在觀光景點及聯外道路、交流道等，警方提醒民眾可走替代道路。圖／大溪警分局提供
元旦3天假期本周末登場，桃市府大溪警分局為因應大量人車潮出現在觀光景點及聯外道路、交流道等，警方提醒民眾可走替代道路。圖／大溪警分局提供

元旦3天假期本周末登場，桃市府大溪警分局為因應大量人車潮出現在觀光景點及聯外道路、交流道等，警方提醒民眾國道3號大溪交流道、五岔路口、桃59-1線與台4線、兩蔣文化園區、台7線與台7乙線路口易壅塞，部分路段會管制，可改走替代道路。

大溪老街、復興角板山、北橫拉拉山每到連假遊客蜂擁而至，警方表示，介壽路與員林路口，連假期間下午2時起實施圓環管制、武嶺橋西端下午2時起封閉武嶺橋往三元一街車流，視車流狀況提早或延後管制。

復興區台7線建議往新竹方向改由桃118線羅馬公路往新竹縣關西鎮，往台北方向改由台7乙線往新北市三峽區接國道3號三鶯交流道；大溪市區建議替代道路，往台北方向建議改由中華路或文化路接信義路，往桃園方向建議改由大鶯路接桃56線經由八德區往桃園。

警方指出，大溪老街老城區停車位有限，建議民眾可將車輛停放月眉停車場或橋頭停車場，大型遊覽車請停放橋頭停車場，同時警方也將派員於易壅塞路段加強疏導，請民眾配合執勤員警之疏導作為，以維交通秩序與順暢。

大溪老街 停車場

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