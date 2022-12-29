嘉義市跨年晚會中午起交管 封路、抽獎資訊曝光

嘉義市「迎接2023全嘉藝起來跨年晚會」31日在市立體育場，下午3點起連嗨9.5個小時，下午2點半開放入場；14組大咖藝人接續獻唱，現場還有美食、文創市集以及公益攤位，市府表示，體育場周邊，於中午12點開始交通管制。

市府表示，31日體育館外圍，僅保留從興業東路轉入國民運動中心的前面，沒有交通管制，其餘要從興業東路、垂楊路、彌陀路，車輛都無法進入，共有5個交管口。

交通接駁方面，31日下午5點到凌晨1點，去程從嘉義火車站前站上車，載到正聲廣播電臺；回程從千葉火鍋上車處，到嘉義火車站下車，每半小時1班；台鐵也協助加開散場班次，北上區間車嘉義到斗六，為1點20分至1點50分，南下區間車嘉義到台南，1點19分至2點6分。

市府指出，會場中有一系列拿好禮活動，參與民眾從市立體育場入場，就有機會獲得限量跨年螢光棒，以及現場掃描QR Code填寫問卷，就有機會抽中歌林65型androidtv 4K聯網液晶顯示器1台、雙面鐵板燒1台，且當天將活動現場照片並上傳貼文，就有抽獎機會獲得歌林14吋DC變頻遙控循環立扇風扇、歌林攜帶型戶外照明捕蚊燈。

市府也感謝熱情的在地企業，包括「啟坤科技」、「打貓餐飲事業」、「KBS高爾夫球桿身品牌」、「憶聲電子歌林事業部」「歌神KTV」、「全一水電」、「昇億水電材料有限公司」、「國園商務大飯店」等，對跨年活動的支持，一起挺嘉義。

「迎接2023全嘉藝起來跨年晚會」連續9.5個小時精彩演出不中斷，晚會實況透過民視台灣台、「嘉義+1 We Chiayi」官方Facebook粉絲專頁及YouTube頻道及進行網路直播，下午7點開始網路全程直播，9點在民視台灣台（CH152）有現場轉播。