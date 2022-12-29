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極端節食三風險「恐造成飲食障礙」 日常減肥撇步這樣做

聯合新聞網／ 綜合報導
有些人為了減肥，會採取極端的飲食手段，但其實對身體有不良影響。圖片來源／ingimage
有些人為了減肥，會採取極端的飲食手段，但其實對身體有不良影響。圖片來源／ingimage

現代人愛美，經常藉由節食、運動來瘦身。然而若是使用的減肥方法不當，不僅效果打折，還容易出現其他副作用。日本網站「Medi Palette」近來就分析「極端節食」所帶來的三大風險，以及減肥時可以注意的飲食、運動小撇步。

極端節食三大風險

風險一：營養不良

許多人為了減肥，會減少糖份的攝取量。然而碳水化合物是人體能量的來源，如果攝取不足，會造成集中力衰退、產生疲勞感、體力及免疫力下降等等症狀。甚至還會因營養不足影響心血管，造成女性月經不來的風險。

風險二：復胖機率高

雖然極端控制飲食，看似能在短期間瘦下來，不過這樣的減肥法很容易再度復胖。若是多次瘦下來又復胖循環，還會養成容易發胖的體質。

風險三：造成飲食障礙

有些人為了瘦身，不斷強迫自己必須節食，在龐大的心裡壓力下，最終可能染上「飲食障礙」。要記住過猶不及，瘦身時務必參考BMI等健康指標，否則若是減肥減過頭，反而對健康有不良影響。

減肥飲食小撇步

1.細嚼慢嚥

多咀嚼可以刺激體內的「神經組織胺」分泌，讓人容易有飽足感。

2.多吃蔬菜，且用餐時先從蔬菜開始吃

人體在血糖突然暴增的情況下，會將血糖分泌為脂肪儲存。而蔬菜裡頭的食物纖維，有防止進食時血糖暴衝的功效。

3.空腹時別挨餓，吃點小東西無妨

有些人即使肚子餓，也覺得為了減肥應該忍住。但其實餓的時候，吃些水果之類低熱量高營養的東西果腹無妨，以免正餐時太餓反而暴飲暴食。記得扣除正餐，這些點心的熱量別超過200大卡即可。

4.晚上九點後停止進食

用餐時間越晚，身體就越會將食物轉化成脂肪儲存。特別在晚間十點到凌晨兩點這段期間，更是儲蓄脂肪的高峰期，因此要盡可能早點用餐。

日常運動小撇步

1.大眾運輸少搭一站

想減肥除了上健身房之外，平時多走路其實也有不錯的效果。為了培養走路的習慣，通勤時的捷運、公車可以刻意少搭一站，改換成走個十幾分鐘，消耗身體的卡路里

2.多走樓梯，少搭電梯

走樓梯雖然有點累人，但消耗卡路里的效率更勝過步行。平時在能容許的範圍內，就可以盡量多走樓梯減肥。

3.做家事

做家事其實也有消耗體力的功能，像是打掃一下客廳，或者清潔廁所等等，消耗熱量的效率其實不比走路還差，又能讓家中煥然一新，可說是一舉兩得。

減肥 卡路里

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