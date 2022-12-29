藥師哄抬普拿疼價格 公會將提懲戒最重可廢執照

藥師公會今天表示，針對有藥師扯謊及哄抬普拿疼價格，經查證屬實，決議提送至台北市政府衛生局藥師懲戒委員會，最重可以廢除藥師執照。

中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，民眾搶退燒、止痛、感冒藥等囤積自保，有媒體報導，台灣有藥局遭台商高價包貨600盒普拿疼，讓其他想買的民眾面臨「一盒喊價新台幣1500元」的離譜現象。

社團法人中華民國藥師公會全國聯合會昨天上午才澄清，有媒體報導台商高價包貨普拿疼，其他想買的民眾也面臨離譜價格是誤會一場，未料傍晚藥師公會發現是藥師涉扯謊及哄抬價格，表示若查證屬實後會懲處。

藥師公會全國聯合會理事長黃金舜今天接受媒體聯訪表示，經由管道取得錄音檔，這名藥師確實向民眾提出一盒普拿疼新台幣1500元價格，高於正常價格10倍，哄抬物價非常明顯。

黃金舜表示，今天早上全國藥師公會緊急召開常務會議，決議把這名藥師送到公平交易委員會來做最嚴厲的懲處，並將搜集相關資料，提送這名藥師至台北市政府藥師懲戒委員會，最重可廢除藥師執照，至於實際召開時間由台北市政府決定。

黃金舜直言，擔任2屆理事長以來，從未發生過這麼惡劣行為，重申如果社區藥局有這種行為，決不偏袒，一定做最嚴厲的處置。

黃金舜強調已經通告所有第一線社區藥局，若民眾購買退燒藥有異常或大量購買，一定要通報全聯會，針對喊價部分也會要求地方公會不斷去了解。