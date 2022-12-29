元旦逢假日 老闆應給上班者補休或加倍工資

元旦為勞動基準法第37條規定法定休假日，企業應給予勞工休假。新北市勞工局表示，若休假日適逢勞雇雙方約定休息日或例假日，雇主應再給勞工補假，如雇主徵得勞工同意休(補)假日出勤提供勞務，工資應加倍發給。

勞工局說明，事業單位比照政府行政機關辦公日曆表安排勞工出勤，且與月薪制勞工約定周六為休息日、周日為例假日的情況下，明年元旦因適逢例假，除非有天災、事變或突發事件，且經報請當地主管機關核備外，否則不可讓勞工於當日出勤。至於明年1月2日出勤，雇主應照給當日工資外，應再加發勞工1日工資。

勞工局長陳瑞嘉特別叮嚀，明年1月1日起，時薪制勞工法定基本工資調整為每小時176元，月薪制勞工基本工資調整為每月2萬6400元，雇主在核算勞工工資時，務必要注意不得有低於法定標準計給的情況。

勞工局指出，事業單位如有違反規定，依法可分別處罰2萬元以上、100萬元以下罰鍰，並公布事業單位名稱及負責人姓名等資訊，事業單位務必遵守法令規定。