維生素是蘋果的16倍 專家教「三招」選高品質柳丁

國產柑橘類進入盛產期，農委會台南農改場表示，柳橙富含膳食纖維、維他命C及多種礦物質等營養素，目前陸續採收上市，歡迎消費者選購。

農委會台南農改場表示，柳橙俗稱柳丁，果實為球形或長球形，呈橙黃色，果重約100至200公克，果頂有明顯圓形印環，糖度約12至14度，酸度0.5至0.6％，深受國內消費市場喜愛。

目前全台柳橙栽培面積4889公頃，產區集中在台南市、雲林縣、嘉義縣等地，占總栽培面積85％，產期集中每年約在11至隔年1月間，利用簡易通風及冷藏庫貯藏，3至4月間仍然可以在市面上購買到國產柳橙。

根據衛福部食品營養成分表，每100g（公克）的柳橙果肉，含有維生素C 41.2毫克，為富士蘋果的16倍﹅櫻桃的4倍；鈣28毫克，為富士蘋果的7倍﹅櫻桃的2倍。一顆柳橙（150公克)可提供每日所需的膳食纖維量的16％、維生素C 的攝取量62%。

台南場表示，以美國佛羅里達進口的橙類水果為例，其交通運輸碳排放量為國產柳橙六倍之多，如國內雲林縣產區運送柳橙至台北市消費市場，每公噸碳排放量約為68（kgCO₂e）；美國佛羅里達進口橙類，估算由進口國海運至高雄港及國內陸運至台北消費地交通運輸距離，則高達384（kgCO₂e） 。

台南場專家提供消費者，如何在市面上選購好吃高品質的柳丁，第一看形狀，果實呈球形或橢圓形，用手輕握要有彈性者最佳，且果實不能呈皺縮、失水；第二難柳丁色澤，果實色澤由青皮至微黃（11月）漸轉黃（12月）至完熟時轉為橙黃色（1月），購買成熟度愈足者風味愈佳，且果皮要有光澤、果蒂部呈青綠色，代表新鮮度佳，若產生黑變或脫落，則代表已久放。