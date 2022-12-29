快訊

過度運動會損傷心臟嗎？《英格蘭醫學期刊》最新研究這麼說

獨／專家打爆王必勝電話！對陸邊境急轉關鍵：防變異株

聽新聞
test
0:00 / 0:00

道歉了！普拿疼喊價一盒1500 藥師：本意讓民眾知難而退

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
台北市文山區洪姓藥師涉嫌以每盒1500價格販售普拿疼，示意圖。本報資料照片
台北市文山區洪姓藥師涉嫌以每盒1500價格販售普拿疼，示意圖。本報資料照片

中國大陸疫情升溫，國內關注市場是否缺藥，藥師公會全聯會查報否認有藥品遭囤積、哄抬情勢，旋即被一個檢舉錄音檔打臉；台北市文山區洪姓藥師涉嫌以每盒1500價格販售普拿疼，台北市衛生局昨晚突襲稽查，但藥局關下鐵門。洪藥師今早出面正式道歉。

洪姓藥師道歉聲明全文：

「當時誤用誇張的行銷話術，告知消費者有台商欲包600盒普拿疼，並且以高價購買，目的為表達本藥局已無庫存，即使以十倍價格也無法購買，原意希望對方知難而退，並非要求該名消費者以10倍價格購買，而是考慮它牌學名藥，絕無藉此賺取不義之財。

關於個人用詞不當，造成表達與認知的誤會，本人深感不安，並在此向這位消費者致歉。在處理過程中確實有諸多不妥之處，今後必當謹言慎行，願意虛心接受所有批評指教。最後，個人再次致上萬分歉意。」

洪姓藥師道歉聲明。圖／藥師提供
洪姓藥師道歉聲明。圖／藥師提供

北市 衛生局 疫情

延伸閱讀

普拿疼十倍價賣1500元 黃金舜：已報指揮中心絕不寬貸

藥師涉哄抬普拿疼價格 衛生局：若違法送公平會

證據打臉！普拿疼一盒喊價1500元 藥師拒道歉：大不了不做了

普拿疼缺貨哄抬價格？ 北市藥師公會：若屬實最高可罰5300萬

相關新聞

道歉了！普拿疼喊價一盒1500 藥師：本意讓民眾知難而退

中國大陸疫情升溫，國內關注市場是否缺藥，藥師公會全聯會查報否認有藥品遭囤積、哄抬情勢，旋即被一個檢舉錄音檔打臉；台北市文...

停讓行人元旦起列必要訓練 客運未落實恐領嘸上億補助

台中一對夫妻前天深夜推嬰兒車載1歲兒子走在斑馬線上，被台中公車衝撞，造成兩死一傷，母子均喪命。交通部長王國材昨表示，將責...

迎接2023 周末101跨年煙火登場 最新交管措施看這邊

2023年即將到來，這個周末就是跨年夜，往年101大樓煙火吸引大批人潮，信義警分局今天也公布最新的交管措施。

109年癌症登記 大腸癌連15年居首 每4分19秒就1人罹癌

大腸癌連續15年蟬聯十大癌症第一。國健署今天公布最新癌症登記報告，民國109年平均每4分19秒就有1人罹癌，比108年快...

新北跨河煙火倒數2天 特效主題及交通管制等資訊一次看

「璀璨新北-1314就愛你」跨河煙火倒數兩天，當天將於晚間8點23分發射第一發煙火，今年以「花火寫故事」為主軸，有6個篇...

基隆北海岸、宜蘭縣大雨特報 14縣市注意陸上強風

中央氣象局發布基隆北海岸、宜蘭縣大雨特報，東北季風影響，今天基隆北海岸及東北部地區有局部大雨發生的機率。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。