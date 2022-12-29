道歉了！普拿疼喊價一盒1500 藥師：本意讓民眾知難而退

中國大陸疫情升溫，國內關注市場是否缺藥，藥師公會全聯會查報否認有藥品遭囤積、哄抬情勢，旋即被一個檢舉錄音檔打臉；台北市文山區洪姓藥師涉嫌以每盒1500價格販售普拿疼，台北市衛生局昨晚突襲稽查，但藥局關下鐵門。洪藥師今早出面正式道歉。

洪姓藥師道歉聲明全文：

「當時誤用誇張的行銷話術，告知消費者有台商欲包600盒普拿疼，並且以高價購買，目的為表達本藥局已無庫存，即使以十倍價格也無法購買，原意希望對方知難而退，並非要求該名消費者以10倍價格購買，而是考慮它牌學名藥，絕無藉此賺取不義之財。 關於個人用詞不當，造成表達與認知的誤會，本人深感不安，並在此向這位消費者致歉。在處理過程中確實有諸多不妥之處，今後必當謹言慎行，願意虛心接受所有批評指教。最後，個人再次致上萬分歉意。」