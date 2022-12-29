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AI腦出血輔助偵測系統 快速診斷、爭取黃金治療時間

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
新竹台大分院影像醫學部主任梁博欽指出，透過AI腦出血輔助偵測系統，更能精確掌握病人腦部出血的位置（紅框所示），有助達到智慧、精準醫療目標。圖／新竹台大分院提供
新竹台大分院影像醫學部主任梁博欽指出，透過AI腦出血輔助偵測系統，更能精確掌握病人腦部出血的位置（紅框所示），有助達到智慧、精準醫療目標。圖／新竹台大分院提供

一名69歲胡先生因嘔吐、腹瀉2次，經就診未改善，隔日開始出現頭暈、咳嗽、覺得喘等症狀，於是前往新竹台大分院生醫醫院竹北院區掛急診，醫師透過AI腦出血輔助偵測系統，快速診斷出病患腦幹處有約面積4公分的出血，立即安排手術止血及血塊清除，胡先生術後1周轉出加護病房，術後3周症狀消失，恢復良好，已返家復健休養。

新竹台大分院急診醫學部醫師陳俊維表示，該院在成為智慧醫療典範的願景下，影像醫學部引進AI腦出血輔助偵測系統，該系統可定位未打顯影劑的腦部電腦斷層影像（CT），在30秒內快速診斷出顱內出血（ICH），可協助急診醫師更快速地進行分類，發揮與急診檢傷分級相符的功效，讓醫師能及時、優先處置較為嚴重的病人；急診醫師也能藉由參考AI腦出血輔助偵測系統意見輔助決策，減少漏診及誤診的機率，降低各科別會診及溝通的時間落差。

影像醫學部陳信銘醫師特別指出，中風、腦部損傷的病人，致殘、致死率較高，治療往往是與時間競賽，通過AI腦出血輔助偵測系統協助，能第一時間有效減少腦出血病人在急診停留的時間，有效爭取黃金治療時間。

影像醫學部梁博欽主任表示，新竹台大分院致力精進多項前瞻技術方案，希冀讓醫病雙方擁有更優良的照護體驗，如 AI輔助軟體的運用，加速影像醫學部醫師完成報告撰打的時間，對比系統裝置前、後，門診頭部電腦斷層報告完成時間，從平均489分鐘減少至平均271分鐘，展現智慧醫療服務的完善及效率。

醫師 AI 台大

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