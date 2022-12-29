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全民來幫忙 林務局修法提高檢舉盜伐領獎金為500萬元
山老鼠盜伐珍貴林木，破壞生態自然資源，農委會公告修正森林保護辦法，將檢舉盜伐獎金最高額，由原本的300萬元，提高到500萬元，呼籲民眾踴躍檢舉不法。
農委會林務局日前公告修正森林保護辦法第30條、第33條及第40條之1規定，將檢舉盜伐獎金最高額由台幣300萬元提高至500萬元，希望鼓勵民眾舉發，共同打擊山老鼠，守護台灣美好山林。
林務局表示，檢舉盜伐獎金以兩階段方式發給，第一階段係在民眾舉發盜伐，經警方移送地檢署後，即可領取5萬元獎金；若再經地檢署起訴後，可領取相當於贓物市價10%獎金，且最高額已提高至500萬元，盼民眾踴躍提供情資。
林務局表示，檢舉時除了可撥打0800-000-930（您您您，救山林）， 24小時免付費專線外，也可上林務局建置的Line@山老鼠雷達站舉發，現已有超過2800人加入，在多起案件通報中發揮作用，也讓檢舉管道更為多元，希望國人共同打擊盜伐，捍衛台灣山林。
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