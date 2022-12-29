快訊

過度運動會損傷心臟嗎？《英格蘭醫學期刊》最新研究這麼說

獨／專家打爆王必勝電話！對陸邊境急轉關鍵：防變異株

大腸癌15度蟬聯10大癌症死因之首 發生率下降

中央社／ 台北29日電

國健署今天公布最新癌症登記報告，民國109年新發生癌症人數較108年增加725人，平均每4分19秒就有1人罹癌，比前一年快轉1秒；大腸癌連續15年居10大癌症之首，但發生率下降。

衛生福利部國民健康署上午召開記者會公布民國109年癌症登記報告，新發生癌症人數為12萬1979人，較108年增加725人；109年全癌症發生年齡中位數為64歲，與108年相同。

綜觀十大癌症發生人數（男女合計），大腸癌已連續15年居冠、確診人數多達1萬6829人，其次依序為肺癌、女性乳癌、肝癌、口腔癌（含口咽、下咽）、攝護腺癌、甲狀腺癌、胃癌、皮膚癌、非何杰金氏淋巴瘤，除了胃癌與皮膚癌、子宮體癌與非何杰金氏淋巴瘤序位互換，其餘排序與108年相同。

109年男性新發癌症人數為6萬3893人，109年年齡標準化癌症發生率為每10萬人口336.2人，較108年減少9.2人。

男性十大癌症發生率依序為依序為大腸癌、肺癌、口腔癌（含口咽、下咽）、肝癌、攝護腺癌、食道癌、胃癌、皮膚癌、白血病、非何杰金氏淋巴瘤，與108年序位相同。

109年女性新發癌症人數為5萬8086人，年齡標準化癌症發生率每10萬人口292.8人，較108年增加0.1人。

女性十大癌症發生率依序為乳癌、肺癌、大腸癌、甲狀腺癌、子宮體癌、肝癌、卵巢癌、胃癌、皮膚癌、子宮頸癌；與108年相比較，皮膚癌及子宮頸癌往後至第9、10位，胃癌往前至第8位。

癌症 子宮頸癌 胃癌

延伸閱讀

每4分19秒就1人罹癌 大腸癌連15年居首

109年癌症登記 大腸癌連15年居首 每4分19秒就1人罹癌

金馬獎得主許志遠48歲肝癌逝 肝病權威揭肝癌成因及預防關鍵

30歲孕婦腹痛竟是大腸癌3期 3D腹腔鏡手術救回一命

相關新聞

道歉了！普拿疼喊價一盒1500 藥師：本意讓民眾知難而退

中國大陸疫情升溫，國內關注市場是否缺藥，藥師公會全聯會查報否認有藥品遭囤積、哄抬情勢，旋即被一個檢舉錄音檔打臉；台北市文...

停讓行人元旦起列必要訓練 客運未落實恐領嘸上億補助

台中一對夫妻前天深夜推嬰兒車載1歲兒子走在斑馬線上，被台中公車衝撞，造成兩死一傷，母子均喪命。交通部長王國材昨表示，將責...

迎接2023 周末101跨年煙火登場 最新交管措施看這邊

2023年即將到來，這個周末就是跨年夜，往年101大樓煙火吸引大批人潮，信義警分局今天也公布最新的交管措施。

109年癌症登記 大腸癌連15年居首 每4分19秒就1人罹癌

大腸癌連續15年蟬聯十大癌症第一。國健署今天公布最新癌症登記報告，民國109年平均每4分19秒就有1人罹癌，比108年快...

新北跨河煙火倒數2天 特效主題及交通管制等資訊一次看

「璀璨新北-1314就愛你」跨河煙火倒數兩天，當天將於晚間8點23分發射第一發煙火，今年以「花火寫故事」為主軸，有6個篇...

基隆北海岸、宜蘭縣大雨特報 14縣市注意陸上強風

中央氣象局發布基隆北海岸、宜蘭縣大雨特報，東北季風影響，今天基隆北海岸及東北部地區有局部大雨發生的機率。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。