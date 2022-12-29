新北跨河煙火倒數2天 特效主題及交通管制等資訊一次看

「璀璨新北-1314就愛你」跨河煙火倒數兩天，當天將於晚間8點23分發射第一發煙火，今年以「花火寫故事」為主軸，有6個篇章呈現，當中首次三座魔術風火輪將成亮點。另外，當天淡水及八里端活動場都將實施交管，建議民眾可多利用公車及輕軌前往。

高灘處表示，這次煙火首創淡水、八里及淡江大橋工區「兩岸三地」同步施放，施放場域總長達到1公里，將會是今年全台跨年最早、最長，且煙火彈數更達1萬4168發。

高灘處指出，特效煙火以「花火寫故事」為主軸，精選不同煙火效果呈現6個篇章，將運用大角度斜板特效架，呈現多角度視覺變化，彩色閃爍效果的金沙瀑布，在橋上緩緩垂落而下， 緊接於橋上架設三座魔術風火輪，使用多種日本變色花束光珠及虎尾煙火，搭配音樂在空中旋轉變化，是全台首次三座魔術風火輪在空中展演。

高灘處代理處長張修銘表示，這次煙火秀有許多特效造型煙火首度在國人面前亮相，節目內容精采可期，鼓勵民眾多利用大眾運輸，淡水當天會實施交通管制。

高灘處說明，搭乘大眾運輸民眾，當天「輕軌6分鐘一班 客運4分鐘一班」，可搭乘捷運至淡水站步行或轉乘紅26公車，也可搭乘捷運至紅樹林站轉搭淡海輕軌至漁人碼頭站；搭乘捷運至蘆洲站轉搭704公車，或關渡站轉乘紅22及紅13公車至八里。

其他管制包含當天下午3點起YouBike漁人碼頭站及輕軌漁人碼頭站將暫停營運；下午4點起淡水及八里端活動周邊停車場將實施滿場及出入口管制，並將開放觀海路、中正路2段雙向路邊停車。

漁人碼頭在管制期間，禁止汽、機車、腳踏車從中正路2段51巷進出，車輛在期間僅能從第二出入口（觀海路）進出；港區內停車場則於當天10點起採計次收費，滿載時，實施滿場及出入口管制，