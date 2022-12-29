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基隆北海岸、宜蘭縣大雨特報 14縣市注意陸上強風

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
中央氣象局發布基隆北海岸、宜蘭縣大雨特報，東北季風影響，今天基隆北海岸及東北部地區有局部大雨發生的機率。記者陳正興／攝影
中央氣象局發布基隆北海岸、宜蘭縣大雨特報，東北季風影響，今天基隆北海岸及東北部地區有局部大雨發生的機率。記者陳正興／攝影

中央氣象局發布基隆北海岸、宜蘭縣大雨特報，東北季風影響，今天基隆北海岸及東北部地區有局部大雨發生的機率。

氣象局發布陸上強風特報，東北風明顯偏強，桃園至台南、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至10級強陣風，基隆北海岸、東北部及東部沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，特別注意。

陸上強風特報影響範圍：桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、恆春半島、台東縣、蘭嶼綠島、澎湖縣、金門地區、馬祖地區。

氣象局說，今天受東北季風影響，迎風面水氣偏多，桃園以北、東半部及恆春半島降雨機率較高，其中基隆北海岸、東北部地區及大台北山區下雨時間長，有局部大雨發生的機率，至於新竹以南為晴到多雲，較為穩定的天氣。

溫度上，今天北台灣預估低溫落在14、15度，白天高溫因為雲量多，僅能回升到16、17度上下，感受會比今天再涼一些，至於花東地區低溫約16到18度，其他地區11到14度之間，其中新竹至高雄及南投仍有局部10度以下低溫發生的機會，這些地方白天高溫能回升到22至25度，特別是中南部地區日夜溫差相當大，留意溫度上的變化。

中央氣象局發布基隆北海岸、宜蘭縣大雨特報，東北季風影響，今天基隆北海岸及東北部地區有局部大雨發生的機率。記者陳正興／攝影
中央氣象局發布基隆北海岸、宜蘭縣大雨特報，東北季風影響，今天基隆北海岸及東北部地區有局部大雨發生的機率。記者陳正興／攝影

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