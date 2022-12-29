快訊

台股早盤挫逾150點 上演萬四保衛戰 台積電股價下跌7元

葉匡時批高捷美麗島站出口「為人詬病」 網友也附和

年終將近 一年一聘的勞工 別讓權益睡著了

109年癌症登記 大腸癌連15年居首 每4分19秒就1人罹癌

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
國健署今天公布最新癌症登記報告，圖為國健署長吳昭軍。記者許政榆／攝影
國健署今天公布最新癌症登記報告，圖為國健署長吳昭軍。記者許政榆／攝影

大腸癌連續15年蟬聯十大癌症第一。國健署今天公布最新癌症登記報告，民國109年平均每4分19秒就有1人罹癌，比108年快轉1秒，十大癌症排行，再度由大腸癌居首；除了胃癌與皮膚癌、子宮體癌與非何杰金氏淋巴瘤序位互換，其餘排序與108年相同。

109年癌症登記報告，新發生癌症人數為12萬1979人，較108年增加725人，109年全癌症發生年齡中位數為64歲，與108年相同，各主要癌症發生年齡中位數，除了大腸癌、肺癌及子宮頸癌延後1歲，皮膚癌早1歲，其餘與108年相同。

國健署癌症防治組組長林莉茹表示，癌症發生發生人數集中50歲以上，占8成3，癌症發生人數增加以70至79歲較明顯；減少以50-59歲較明顯。而部分發生年齡中位數較全癌症早的癌別，口腔癌及子宮頸癌為58歲、乳癌及子宮體癌為56歲、甲狀腺癌為50歲。

十大癌症發生人數（男女合計），依序為大腸癌、肺癌、女性乳癌、肝癌、口腔癌（含口咽、下咽）、攝護腺癌、甲狀腺癌、胃癌、皮膚癌、非何杰金氏淋巴瘤。

以性別區分，109年男性新發癌症人數為6萬3893人，十大癌症發生率依序為大腸癌、肺癌、口腔癌(含口咽、下咽) 、肝癌、攝護腺癌、食道癌、胃癌、皮膚癌、白血病、非何杰金氏淋巴瘤，與108年序位相同。

109年女性新發癌症人數為5萬8086人，十大癌症發生率依序為乳癌、肺癌、大腸癌、甲狀腺癌、子宮體癌、肝癌、卵巢癌、胃癌、皮膚癌、子宮頸癌。相較108年，女性皮膚癌、子宮頸癌往後至第9、10位，胃癌往前至第8位，其餘序位與108年相同。

男性口腔癌、食道癌發生率，相較女性更高。男性口腔癌（含口咽及下咽）、食道癌標準化發生率，分別為女性10.6倍、14.6倍。而甲狀腺癌、皮膚癌、非何杰金氏淋巴瘤及子宮體癌，國際目前沒有實證研究顯示，無症狀者可先篩檢找出病因，建議若有異狀應及早就醫、治療。

恐有甲狀腺癌狀況，包括快速長大的頸部腫塊、聲音嘶啞、呼吸困難、持續咳嗽、吞嚥困難；皮膚癌則是皮膚局部隆起小結節、隆起的鱗狀硬塊；非何杰金氏淋巴瘤包括局部或全身如頸部、腋下、鼠蹊等表淺淋巴腺無痛性腫大；子宮體癌則可能有不正常的出血，包括月經週期紊亂、長期持續性出血、月經長久不來後突然大量出血或者停經後的出血。

國健署今天公布最新癌症登記報告，民國109年平均每4分19秒就有1人罹癌，比108年快轉1秒。圖／國健署提供
國健署今天公布最新癌症登記報告，民國109年平均每4分19秒就有1人罹癌，比108年快轉1秒。圖／國健署提供
國健署癌症防治組組長林莉茹今公布最新109年癌症登記報告。記者許政榆／攝影
國健署癌症防治組組長林莉茹今公布最新109年癌症登記報告。記者許政榆／攝影

癌症 子宮頸癌 大腸癌

延伸閱讀

唐玲罹癌入教會走出低潮 「奉獻」才知財務出驚人狀況

足球／巴西傳奇球王比利罹癌臥床 女兒不捨相擁陪父過聖誕

上月腹痛就醫發現罹癌 60歲女星不敵病魔過世

天冷喝酒暖身？醫：這4種人不該喝，每周喝一次罹癌風險增

相關新聞

今起至元旦連假東北季風影響 北部、東部陰雨留意大雨

天氣風險公司天氣分析師林孝儒說，今天至跨年夜，台灣都將持續受到東北季風影響，北部及東半部都為陰雨的天氣，預估氣溫北部及宜...

忽冷忽熱 台東鳳梨釋迦落果增 縣府拚外銷市場

台東鳳梨釋迦進入產期，但近日氣溫變化大，鄉鎮有不少果園發生落果及裂果的情況，讓農民憂心恐會損失很大。農民脫帽請求政府及民...

一張圖看典型台灣冬季日常 彭啟明：北部難乾爽 中南部下雨不容易

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專PO出累積雨量分布圖，他表示，這就是典型台灣冬季的日常；北部乾爽是少...

科博館37周年 元旦免費參觀、後場蒐藏庫首度大開箱

跨年倒數，國立自然科學博物館也即將迎來37周年館慶，明年1月1日適逢開館紀念日，科博館當天首度舉辦「蒐藏庫大開箱」，帶4...

109年癌症登記 大腸癌連15年居首 每4分19秒就1人罹癌

大腸癌連續15年蟬聯十大癌症第一。國健署今天公布最新癌症登記報告，民國109年平均每4分19秒就有1人罹癌，比108年快...

啪滋！冬天狂被靜電恐是「身體缺氧」醫警告：嚴重會產生疾病

冬天的連續低溫，讓不少人出現了「靜電問題」，不管是穿脫毛衣、開門，甚至是和朋友碰到也會有啪滋啪滋的「電波」交流，中醫師樓中亮曾在臉書提醒，常出現靜電的人，有可能是過度疲勞導致身體缺氧引起，嚴重可能會導致心血管、慢性或失智症疾病發生。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。