109年癌症登記 大腸癌連15年居首 每4分19秒就1人罹癌

大腸癌連續15年蟬聯十大癌症第一。國健署今天公布最新癌症登記報告，民國109年平均每4分19秒就有1人罹癌，比108年快轉1秒，十大癌症排行，再度由大腸癌居首；除了胃癌與皮膚癌、子宮體癌與非何杰金氏淋巴瘤序位互換，其餘排序與108年相同。

109年癌症登記報告，新發生癌症人數為12萬1979人，較108年增加725人，109年全癌症發生年齡中位數為64歲，與108年相同，各主要癌症發生年齡中位數，除了大腸癌、肺癌及子宮頸癌延後1歲，皮膚癌早1歲，其餘與108年相同。

國健署癌症防治組組長林莉茹表示，癌症發生發生人數集中50歲以上，占8成3，癌症發生人數增加以70至79歲較明顯；減少以50-59歲較明顯。而部分發生年齡中位數較全癌症早的癌別，口腔癌及子宮頸癌為58歲、乳癌及子宮體癌為56歲、甲狀腺癌為50歲。

十大癌症發生人數（男女合計），依序為大腸癌、肺癌、女性乳癌、肝癌、口腔癌（含口咽、下咽）、攝護腺癌、甲狀腺癌、胃癌、皮膚癌、非何杰金氏淋巴瘤。

以性別區分，109年男性新發癌症人數為6萬3893人，十大癌症發生率依序為大腸癌、肺癌、口腔癌(含口咽、下咽) 、肝癌、攝護腺癌、食道癌、胃癌、皮膚癌、白血病、非何杰金氏淋巴瘤，與108年序位相同。

109年女性新發癌症人數為5萬8086人，十大癌症發生率依序為乳癌、肺癌、大腸癌、甲狀腺癌、子宮體癌、肝癌、卵巢癌、胃癌、皮膚癌、子宮頸癌。相較108年，女性皮膚癌、子宮頸癌往後至第9、10位，胃癌往前至第8位，其餘序位與108年相同。

男性口腔癌、食道癌發生率，相較女性更高。男性口腔癌（含口咽及下咽）、食道癌標準化發生率，分別為女性10.6倍、14.6倍。而甲狀腺癌、皮膚癌、非何杰金氏淋巴瘤及子宮體癌，國際目前沒有實證研究顯示，無症狀者可先篩檢找出病因，建議若有異狀應及早就醫、治療。