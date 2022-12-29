周末跨年送夕陽、迎元旦曙光 2023年最早日出在這

2023年即將來臨，周末跨年元旦， 準備好迎新送舊了嗎？「報天文 - 中央氣象局」臉書粉專公布縣市景點跨年的日沒日出時刻，供民眾參考，中央氣象局表示，海拔高度愈高，日出時刻會愈早，而日沒時刻愈晚。建議觀賞夕陽或日出的網友，提早10-20分鐘前往景點，並注意保暖。

氣象局說，12月31日本島平地日沒最晚時間，出現在台南市台江國家公園西邊的七股海堤，日沒時刻為下午5時24分58秒。新北市淡水漁人碼頭、桃園市許厝港濕地、台中市高美濕地及金門、馬祖等部分地區，受陸地天際線影響，難見日落於海平面。

明年元旦迎曙光，氣象局說，新北市金山跳石海岸可見日出於基隆嶼；宜蘭縣外澳火車站以北的雙獅海灘附近可見日出於龜山島；台東縣小野柳遊客中心海邊可見日出於綠島； 大武濱海公園可見日出於蘭嶼。離島最早元旦日出在台東蘭嶼，時刻為上午6時32分37秒；本島平地則是在屏東恆春龍坑生態保護區的上午6時35分6秒。

日出日沒時刻，氣象局表示，是指在大氣條件為平均的狀況下，觀測者所見太陽圓盤面的上緣與地平線相交接之時刻。實際上日出日沒時，由於大氣環境造成不同的折射率，以及受觀測者所在位置地勢高低等因素影響，所見日出時刻常會稍有提早，或日沒會延後。