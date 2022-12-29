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一張圖看典型台灣冬季日常 彭啟明：北部難乾爽 中南部下雨不容易
天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專PO出累積雨量分布圖，他表示，這就是典型台灣冬季的日常；北部乾爽是少有的，所以任何冬季活動都要事前思考安排，不是預報下雨了，才來準備。
他打趣說，掛晴天娃娃、燒烏龜，真的是心安的而已。中南部持續偏乾，要下雨，不是那麼容易。
東北季風影響，中央氣象局發布新北市、基隆市、宜蘭縣大雨特報，今天基隆北海岸及東北部地區有局部大雨發生的機率。
氣象局說，今、明兩天東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，中南部日夜溫差大；桃園以北、東半部及恆春半島地區有局部短暫雨，尤其基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。
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