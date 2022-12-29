科博館37周年 元旦免費參觀、後場蒐藏庫首度大開箱

跨年倒數，國立自然科學博物館也即將迎來37周年館慶，明年1月1日適逢開館紀念日，科博館當天首度舉辦「蒐藏庫大開箱」，帶40名幸運兒，進入植物學、昆蟲學蒐藏研究後場，一窺博物館幕後工作。館慶當天，民眾可免費參觀展示場，太空、立體劇場票選新片也將在元旦上映。

2023年起，科博館及所屬921地震教育園區、鳳凰谷鳥園生態園區、車籠埔斷層保存園區也將調整春節連假營運時間，今年除夕至初一休館（1/21-1/22），初二（1/23）起正常開放。

國立自然科學博物館館長焦傳金表示，科博館是全台首座科學博物館，1986年正式開館，作為國內重要自然史博物館，館內蒐藏超過150萬件標本，光是標本暫存室、標本處理室、蒐藏庫就佔約5千坪空間，現有19個庫房。

科博館典藏科科長、昆蟲蒐藏經理蔡經甫說，「典藏」是博物館工作重點之一，也是支持學術研究的重要資源。國際級博物館標本蒐藏以「百年以上」為目標，因此嚴格控管人員進出，入庫也有人數限制，空間須維持恆溫、恆濕。

這次特別配合館慶首推「蒐藏庫大開箱」，僅開放40名收費名額，每人報名費500元還有限量小禮，亂數抽籤錄取的幸運兒，可藉此難得機會踏進生物學組昆蟲及植物標本工作室、蒐藏庫，一睹標本製作與保存方式及多種藏品風采。