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今起至元旦連假東北季風影響 北部、東部陰雨留意大雨

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
今天至跨年夜，台灣都將持續受到東北季風影響，北部及東半部都為陰雨的天氣。本報資料照片
今天至跨年夜，台灣都將持續受到東北季風影響，北部及東半部都為陰雨的天氣。本報資料照片

天氣風險公司天氣分析師林孝儒說，今天至跨年夜，台灣都將持續受到東北季風影響，北部及東半部都為陰雨的天氣，預估氣溫北部及宜蘭地區多在14-19度，花東地區約18-23度，偏濕濕涼涼的天氣型態，且北海岸、東北角至宜蘭也要留意大雨的發生機會。

他說，背風面的中南部雖然大致上不太有顯著的降雨影響，但從昨夜開始已慢慢可以看到南方有些雲系再移入，海峽也有些零星對流消長，而這樣的雲系移入情況將在今明兩天最為顯著，中南部也將轉為較陰沉的天氣，不如過去幾天那麼晴朗，多多少少有些短暫陣雨，不過降雨影響都不是很大，主要多發生在山區且偏零星。

而跨年夜至明年元旦天氣，林孝儒說，南方雲系將再有些減少的趨勢，可望慢慢轉為多雲有陽光露臉的天氣，預估白天高溫約20-26度、低溫13-16度。

林孝儒說，元旦至下周一雖然東北季風有些減弱，但由於迎風面的水氣還是比較多，北部及東半部仍為陰雨天氣，氣溫則略再回升1-2度。而中南部則隨著南方雲系減少逐漸轉為多雲到晴的天氣，高溫可再回升2-3度，不過低溫方面由於夜間仍多少受輻射冷卻影響，回升的幅度不大，仍有機會出現14-16度的低溫。

他表示，接下來元旦連續假期，北、東部濕濕涼涼的天氣型態，並有局部大雨機會，而中南部則日夜溫差很大，大家安排外出活動時也請多加留意各地區的天氣影響了。

低溫 元旦

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