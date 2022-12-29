3縣市大雨特報 吳德榮：周末跨年迎曙光 迎風面雲多短暫雨

東北季風影響，中央氣象局發布新北市、基隆市、宜蘭縣大雨特報，今天基隆北海岸及東北部地區有局部大雨發生的機率。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天受東北季風影響，北、東偶雨，新竹以南多雲時晴；冷空氣偏弱，北台灣濕涼，中南部舒適、早晚涼。北部14至20度，中部12至26度，南部13至28度，東部15至24度。

吳德榮說，明天至周日仍受東北季風影響，北、東偶雨，新竹以南晴朗穩定；北台灣濕涼，中南部舒適微熱、早晚涼。周六、周日氣溫微升；周六晚跨年、周日晨迎元旦曙光的活動，迎風面因雲多、且偶有局部短暫雨的機率；並不理想。

吳德榮說，下周一起至周三另一波偏弱的冷空氣逐漸南下，氣溫略降；仍是迎風偶雨、背風晴的天氣，北台灣濕涼，中南部舒適、早晚涼。目前模擬冷空氣僅屬東北季風的級別，連大陸冷氣團的標準都達不到，自然無需與前2波寒流相提並論。下周四氣溫略升，降雨減緩。