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1200交通月票 通勤通學、觀光2路進行

聯合報／ 記者周湘芸江婉儀林麗玉鄭國樑／連線報導
1200交通月票目前朝兩方面進行，一為通勤通學、一為觀光運輸模式。圖為台鐵往基隆班次示意圖。記者曾原信／攝影
1200交通月票目前朝兩方面進行，一為通勤通學、一為觀光運輸模式。圖為台鐵往基隆班次示意圖。記者曾原信／攝影

針對蔡政府選前拋出的「北北基桃交通月票1200」話題，交通部長王國材昨表示，朝兩方面進行，一是針對通勤通學，一是觀光運輸模式，但補助擴及全國，初估每年至少要52.5億元，中央至少補助一半，但六都補助少點，其他縣市多點，不然較窮縣市恐無法負擔，並視地方狀況提適合方案，目標是提升公共運輸使用率。

「補助擴及全國，不限北北基桃」，王國材說，交通月票相關細節已與地方政府在談，現在分為通勤通學、觀光兩部分。有些地區沒通勤通學需求，多是仰賴機車、腳踏車接送，但假日觀光運輸需求高，希望觀光路線也能以套票方式，在高鐵或台鐵大站提供優惠套票。

交通部希望扮演規範角色，最終目標是提升公共運輸使用率，像是北北基桃就適用生活圈通勤通學概念，花東地區就適合以縣市觀光公車方式，並納入熱門景點，讓民眾到各地觀光都有方便的公共運輸串聯旅遊行程。

他指出，原先規畫年底公布相關計畫，但考量並非各地都適用月票模式，仍請各地方諮詢不同使用方式，提出創意方案，後續再依照地方政府提案進度公布細節。

新北交通局長鍾鳴時表示，待公路總局提出詳細內容後，包含補助比率及方向，考量到通勤範圍、使用運具、票證補貼等，再討論評估適合申請辦法，預估經費至少好幾億，且定會跨縣市，屆時還要整合各縣市意見。

北市府發言人羅旺哲表示，中央尚未有詳細方案及細節，但北市府已與新北、基隆、桃園建立聯繫管道，討論北北基桃定期月票具體需求及細節，推動關鍵還是在於能否永續，取得共識後會向中央爭取支持。

桃園市交通局表示，交通部12月初行文各縣市參加票證的意願，提升大眾運輸工具使用率，桃園市已於12月21日發文同意「雙北1280月票擴大辦理至桃園機場捷運、台鐵、國道（公路）客運等」並納入桃園的市區公車， 以鼓勵綠運輸使用。

交通局指出，雖然桃園市民每日往返雙北、基隆市的旅次多利用台鐵、國道（公路）客運、市區公車轉乘台北捷運。但定期票上路前，還需與運具業者協商，也需要整合及修改票證系統，屆時北北基桃會再與中央討論定期票推行的策略。

桃園機場 交通部長 公共運輸

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