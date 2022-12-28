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中國乾猴頭菇12/30重新開放進口 邊境仍逐批查驗

中央社／ 台北28日電

自中國大陸進口乾猴頭菇農藥殘留違規情節嚴重，日前遭禁輸台1個月將於明天屆期。衛福部食藥署今晚表示，30日起將重新開放中國乾猴頭菇輸入，但邊境維持逐批查驗方式。

今年1月起截至11月29日，自中國大陸進口乾猴頭菇累計11批被檢出農藥殘留不合格，情節嚴重，衛生福利部食品藥物管理署當天公布，自11月30起至12月29日止，暫停受理中國乾猴頭菇輸入查驗申請1個月。

衛生福利部食品藥物管理署食品組副組長鄭維智今晚告訴中央社記者，中國乾猴頭菇從後天起重新開放進口，邊境將維持逐批查驗方式，持續觀察相關農藥殘留狀況，若又查獲違規，再依既有規定處理。

此外，中國以註冊資訊不完整為由，暫停輸入多項台灣食品等，食藥署作為處理中國管制措施窗口，輔導業者註冊。

鄭維智表示，目前有效註冊853件，至於有意願補件者共726件，其中355件已完成補件，呼籲有意願補件的業者盡快送件，因審核也需時間。

農藥殘留 食藥署

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