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藥師涉哄抬普拿疼價格 衛生局：若違法送公平會

中央社／ 台北28日電
台北市一名藥師涉嫌哄抬普拿疼價格，北市府表示，由於此案涉及公平交易法，衛生局與消保官已聯合展開調查。 聯合報系資料照片／記者林俊良攝影
台北市一名藥師涉嫌哄抬普拿疼價格，北市府表示，由於此案涉及公平交易法，衛生局與消保官已聯合展開調查。 聯合報系資料照片／記者林俊良攝影

北市一名藥師涉嫌哄抬普拿疼價格，北市府表示，由於此案涉及公平交易法，衛生局消保官已聯合展開調查，若查獲違法將移送公平交易委員會，這名藥師恐面臨最高2500萬元的罰鍰。

台北市衛生局食品藥物管理科長陳怡婷向中央社記者說明，由於此案涉及公平交易法，已經與消保官合作展開調查，後續若查獲違法，將送公平交易委員會處理。

陳怡婷進一步表示，依據藥師法第21條及第21之1條規定，若這名藥師在執行藥師業務過程造成民眾重大損失，或危害、損及藥師聲譽，藥師公會可移付藥師懲戒委員會做進一步懲戒。

陳怡婷指出，懲戒方式包含警告、限制執業範圍或停業、廢止藥師證書等，懲戒若成立也會公告姓名與工作地點。

中華民國藥師公會全國聯合會今天證實，有藥師喊價普拿疼一盒新台幣1500元，且說謊還拒絕道歉，態度惡劣、不遵守藥師倫理，將不輕放，一定懲處。

台北市消費者保護官室主任楊麗萍表示，目前還不清楚這名藥師的具體行為，但若確實有哄抬價格，可能涉及公平交易法第25條「影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為」，得處5萬元至2500萬元罰鍰。

藥師公會呼籲，普拿疼並非唯一的止痛藥，其餘廠牌含有相同成份「乙醯胺酚（Acetaminophen）」的藥物仍正常供貨，民眾可至鄰近社區藥局諮詢，請勿相信、傳播不實訊息或囤積不必要藥品。

北市 衛生局 消保官

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