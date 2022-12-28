耗時8年 台南七股雷達站今完工啟用

氣象局前後歷經8年評估、興建，總算在今天完成七股氣象雷達新站房的啟用。氣象局表示，新雷達站除持續進行氣象觀測、防災減災的前哨工作，也能透過雷達觀測猛禽候鳥遷徙動態。

今啟用典禮，包括台南市政府副秘書長邱忠川、交通部次長祁文中、氣象局長鄭明典及鹽埕里民等人均有出席。

祁文中表示，七股氣象雷達站自民國 91 年開始觀測作業，肩負天氣觀測、預警及防災之重要任務，為了順應民意以及降低民眾對電磁波之疑慮，氣象局在民國100年開始進行遷移七股氣象雷達站之規畫，遷移計畫自103年經行政院核定開始執行，歷經8年的站址環境影響評估、海堤結構加強以及站房建築工程，終於在今年完成站房建築、機電和雷達安裝測試。

此外，對於地方居民關切的環境電磁波，氣象局也在雷達安裝前後持續進行相關監測，並在當地公車站設置電磁波顯示看板，讓居民能隨時了解電磁波檢測數值。

台南市政府表示，舊有雷達站已使用將近20年，氣象局為確保觀測資訊迅速正確，氣象站更新相當重要， 七股雷達站在108年7月24日開工，歷經三年完工啟用，但實際歷程歷時8年才完成，也感謝中央耐心聽取地方民意心聲及疑慮，遷移現址並新設置電磁波檢測及顯示看板，讓居民可以了解電磁波檢測數值。

台南市政府也提到，目前正在辦理雷達站聯外道路市道 176 線拓寬工程，已歷經二次濕地審查，終於在11月中審查通過，目前已著手辦理工程招標作業，未來也會依審查要求施工避開候鳥度冬時間並增設生態廊道等，降低對濕地生態環境的影響。