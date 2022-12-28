2030減碳策略納國際合作 環保署：國內企業從盤查開始

國發會今天宣布2030減碳強化新目標，當中12關鍵策略中納入減碳國際合作等方式。環保署表示，此計畫呼應國際公約，而國際間如何執行、碳權如何計算等都還在討論，企業面對減碳的第一步還是要從盤查開始，而非思考如何買碳權。

國發會今舉辦「淨零轉型之階段目標及關鍵戰略」記者會，會中宣布2030年國家自定貢獻（Nationally Determined Contributions, NDC）強化目標為較基準年2005年減少24%加減1個百分點。

針對減碳國際合作部分，環保署環境衛生及毒物管理處長蔡玲儀接受採訪時表示，相關計畫是呼應巴黎協定第六條，推動國合境外減碳，但國際公約還在討論，包含國際間的碳權應如和計算等，都還在行中。

蔡玲儀，若國內企業宣告達碳中和，卻買國外碳權做抵銷排放，其實對國內沒有幫助。目前溫管法還在修法中，未來成為氣候變遷因應法，其中也有相關規定。若企業真的因供應鏈需求，要在國外買碳權，作為國內繳碳費扣抵，未來會有認可準則，但未來會有更嚴謹的細節規範。

另蔡玲儀也提到，若國內企業協助其他國家減碳，如設置太陽能光電等，最後在可轉讓的減碳額度，到底是算企業、外國還是台灣的減碳量，國際公約都還在套論更細緻的作法，「目前國際上還在討論碳權，國內企業面對減碳第一步還是盤查、減量開始，而非買碳權」。