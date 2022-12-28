快訊

打破大陸官場多項慣例！他接任國台辦主任 比劉結一大2歲

高凌風女兒幸福出嫁艾美獎名導 Janet曝光兩人私下面貌

2030強化減碳新目標太保守？環團批沒拿出破釜沉舟魄力

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
環保署今宣布2030年碳排減量新目標為24％加減1個百分比。記者胡瑞玲／攝影
環保署今宣布2030年碳排減量新目標為24％加減1個百分比。記者胡瑞玲／攝影

國發會今宣布2030年碳排減量新目標為24％加減1個百分比，但環團批評，新目標只比現行訂定的減量20％增加約4%，過於保守、未拿出破釜沉舟魄力；環保署表示，以台灣整體的產業結構進行務實盤點及檢視。

綠色公民行動聯盟、環境權保障基金會、地球公民基金會等環團共同發表聯合聲明指出，行政院會4月21日通過「溫室氣體減量及管理法」修正草案，並將名稱修正為「氣候變遷因應法」，將2050年淨零排放入法，並在今年3月提出凈零路徑，宣布2050年達到全面凈零。

環團表示，今年公布的2030年減碳新目標為24％加減1個百分點，與原訂標準僅增加4％，認為政府的減碳目標過於保守，未拿出破釜沉舟的減碳魄力。更舉例六都的淨零自治條例、淨零路徑或承諾，都已提出至少30％以上的減量目標，如台北市40％、新北市30％、桃園市40%、台中市30%、台南市30%、高雄市30%。

環團也指出，工業淨零強度不足，2021年直接與間接的燃料燃燒二氧化碳排放總量，相較於2005年仍高出17%，顯示過去的輔導或獎勵措施並不足以推動工業深度減碳，認為主管機關需積極整合內外資源、強化各類政策工具，才能降低工業碳排總量ㄡ

環團表示，目前12項關鍵戰略仍欠缺良好的溝通設計及長期的協作機制，首要之務就是公開基礎資訊，如預算、具體目標、能源及產業評估的量化數據等，讓淨零轉型的討論能夠立基於真實的數據資料，同時也要邀請各利害關係人成立監督小組，檢討各戰略執行進度。

國發會主委龔明鑫今天在會中表示，淨零是台灣有史以來期程最長、規模最大的計畫；今年3月30日公布後，也積極進行12項關鍵計畫，不管是利害關係人等溝通，已辦50多場溝通討論會，未來會持續進行；只要大眾關心此議題，這個計畫就有機會成功。

環保署環境衛生及毒物管理處長蔡玲儀會後接受採訪時表示，地方2030減碳目標在計算時會扣掉電力，由於能源供給是國家負責，因此地方主要是針對住商、運輸部分及轄內製造業等加強減碳；由於國家能源供給還是要穩定、安全，電力業是必須要統籌、考慮。

減碳 環保署

延伸閱讀

碳收費差異化 碳排量2.5萬噸擬成優先徵收對象

2030減碳可增5% 協助中小企業轉型

2030減量新目標太保守？環保署：明年底啟動第3期討論

配合國際減碳標準提高 2030年減碳目標強化至24％

相關新聞

證據打臉！普拿疼一盒喊價1500元 藥師拒道歉：大不了不做了

據媒體報導有台商以1500元的價格指定向文山區藥局購買600盒「普拿疼」。今日下午藥師公會轉述該藥師說法，聲稱是一場誤會...

普拿疼缺貨哄抬價格？ 北市藥師公會：若屬實最高可罰5300萬

大陸疫情爆發引起藥荒，甚至傳出有台商願以1500元價格搜購退燒藥普拿疼寄往對岸。台北市藥師公會發言人王明媛表示，針對普拿...

耗時8年 台南七股雷達站今完工啟用

氣象局前後歷經8年評估、興建，總算在今天完成七股氣象雷達新站房的啟用。氣象局表示，新雷達站除持續進行氣象觀測、防災減災的...

2030減碳策略納國際合作 環保署：國內企業從盤查開始

國發會今天宣布2030減碳強化新目標，當中12關鍵策略中納入減碳國際合作等方式。環保署表示，此計畫呼應國際公約，而國際間...

2030強化減碳新目標太保守？環團批沒拿出破釜沉舟魄力

國發會今宣布2030年碳排減量新目標為24％加減1個百分比，但環團批評，新目標只比現行訂定的減量20％增加約4%，過於保...

東北季風影響至跨年夜水氣增 元旦迎曙光要碰運氣

氣象局今天表示，東北季風將一路影響到31日，桃園以北、東北部、恆春半島都有降雨機會，其他則是晴到多雲的天氣為主，尤其明年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。