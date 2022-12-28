2030強化減碳新目標太保守？環團批沒拿出破釜沉舟魄力

國發會今宣布2030年碳排減量新目標為24％加減1個百分比，但環團批評，新目標只比現行訂定的減量20％增加約4%，過於保守、未拿出破釜沉舟魄力；環保署表示，以台灣整體的產業結構進行務實盤點及檢視。

綠色公民行動聯盟、環境權保障基金會、地球公民基金會等環團共同發表聯合聲明指出，行政院會4月21日通過「溫室氣體減量及管理法」修正草案，並將名稱修正為「氣候變遷因應法」，將2050年淨零排放入法，並在今年3月提出凈零路徑，宣布2050年達到全面凈零。

環團表示，今年公布的2030年減碳新目標為24％加減1個百分點，與原訂標準僅增加4％，認為政府的減碳目標過於保守，未拿出破釜沉舟的減碳魄力。更舉例六都的淨零自治條例、淨零路徑或承諾，都已提出至少30％以上的減量目標，如台北市40％、新北市30％、桃園市40%、台中市30%、台南市30%、高雄市30%。

環團也指出，工業淨零強度不足，2021年直接與間接的燃料燃燒二氧化碳排放總量，相較於2005年仍高出17%，顯示過去的輔導或獎勵措施並不足以推動工業深度減碳，認為主管機關需積極整合內外資源、強化各類政策工具，才能降低工業碳排總量ㄡ

環團表示，目前12項關鍵戰略仍欠缺良好的溝通設計及長期的協作機制，首要之務就是公開基礎資訊，如預算、具體目標、能源及產業評估的量化數據等，讓淨零轉型的討論能夠立基於真實的數據資料，同時也要邀請各利害關係人成立監督小組，檢討各戰略執行進度。

國發會主委龔明鑫今天在會中表示，淨零是台灣有史以來期程最長、規模最大的計畫；今年3月30日公布後，也積極進行12項關鍵計畫，不管是利害關係人等溝通，已辦50多場溝通討論會，未來會持續進行；只要大眾關心此議題，這個計畫就有機會成功。

環保署環境衛生及毒物管理處長蔡玲儀會後接受採訪時表示，地方2030減碳目標在計算時會扣掉電力，由於能源供給是國家負責，因此地方主要是針對住商、運輸部分及轄內製造業等加強減碳；由於國家能源供給還是要穩定、安全，電力業是必須要統籌、考慮。