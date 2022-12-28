嘉基攝護腺癌治療存活率高 定期篩檢早發現、早治療

衛生福利部統計攝護腺癌已是台灣男性新發癌症的第5名，嘉義基督教醫院在攝護腺癌的診斷人數也逐年增加，患者年齡以65歲以上居多，加上老年人共病多，相對也造成照顧上的困難；衛福部今年公告嘉基攝護腺癌團隊的醫療照護，護腺癌的存活率，第一到三期高達98%，等同醫學中心。嘉基泌尿科主任陳丕哲醫師表示，定期篩檢、早期發現、及早治療，男性健康刻不容緩。

醫師陳丕哲表示，攝護腺癌常見於65歲以上男性，通常初期症狀不明顯，通常都是骨骼轉移造成骨骼疼痛，就醫檢查後才會發現已罹癌；隨著醫療的進步，目前臨床上可以抽血檢測攝護腺特異抗原（PSA正常值在0至4 ng/ml)，若此數值偏高即安排攝護腺切片檢查，如此可以早期發現、早期治療，攝護腺癌確診後需再加以骨頭掃描和核磁共振的檢查，以確立癌症分期，分期越晚期死亡率相對越高，若能及早發現與治療，其治療效果都非常好，因此篩檢是非常重要，如果年齡大於50歲以上，應定期至泌尿科門診由醫師幫民眾把關。

陳丕哲表示，攝護腺癌癌症分期為一到四期，依照臨床治療指引第一期和第二期可以考慮根除性的攝護腺切除手術，第三期是以降低男性睪固酮的荷爾蒙療法合併放射線治療或手術，第四期則以荷爾蒙療法治療為主，但不管治療是以手術、荷爾蒙療法或放射性為主，其病人的後續追蹤是非常重要；在嘉基攝護腺癌團隊的醫療照護，存活率第一期高達99.11%、第二期 98.55%、第三期96.50%、第四期74.21%，成果等同醫學中心。

攝護腺癌團隊包括泌尿科、放射腫瘤科、血液腫瘤科、病理科、影像醫學科和癌症個案管理師，癌症診療團隊秉持以病人為中心的準則，定期開會討論各個癌症患者的診斷與治療，整合多科醫師的專業意見，從影像醫學的整體判斷、病理科對檢體的層層把關，泌尿外科醫師對治療前的檢查監測、嚴密精細的手術，核子醫學科醫師對期別確立的輔助，以提供後續治療的照護，且透過癌症個案管理師之個案諮詢、輔導、追蹤，以確立患者完成治療計畫，共同協助患者完成癌症之治療，透過這連貫式的照護，提高攝護腺癌的存活率。