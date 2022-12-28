雷射筆效果很傷眼 消基會籲禁止網購

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
消基會28日提醒民眾小心使用雷射筆，業者也要積極將未標示合格標章的雷射筆下架。（Photo on Wikimedia Commons）
消基會28日提醒民眾小心使用雷射筆，業者也要積極將未標示合格標章的雷射筆下架。（Photo on Wikimedia Commons）

「許多跨年、演唱會使用的激光雷射筆能量很強，照到眼睛恐導致眼瞎，應該禁止網購！」消基會28日召開記者會，呼籲電商下架未有合格檢驗證明的雷射筆。消基會董事長吳榮達提醒，跨年活動將至，民眾很愛用雷射筆製造燈光效果，但若照射到眼睛恐傷害視力，呼籲不要對人眼睛照射。

雷射筆傷視網膜

消基會董事長吳榮達表示，歌手蔡依林曾於2019年演唱會被雷射筆射眼，年末將至會有很多跨年活動，許多民眾也常使用雷射筆，但網路上容易取得分類Class 2、3等級的雷射筆，2以上的雷射筆就容易對眼睛造成傷害，等級3以上的雷射筆甚至照射眼睛不到0.25秒，就會傷害視網膜，需要特別留意。

消基會日用品委員會委員蕭弘清說，我國經濟部標檢局自109年1月1日起針對雷射裝置商品實施進口及國內產製商品檢驗，檢驗標準規定:「雷射筆應符合雷射危害等級2(相當1mW)以下之規定」，未符合檢驗規定之雷射筆商品，銷售者不得陳列或銷售，但很多網購平台販售的雷射筆並未標示雷射危害等級。

網上銷售恐致罰鍰

消基會醫療委員會委員張延瑞說，目前他們有跟網購8大平台提醒，針對網路上若查核沒有檢驗許可證明的雷射筆就要下架，賣家需要重新檢附證明後才能上架，而他們也會持續追蹤、抽樣調查，若業者持續未改善，將會進行檢舉，恐面臨20到200萬元的罰鍰。

消基會呼籲民眾須購買具有檢驗標識的商品，電商平台亦應嚴格要求雷射裝置商品銷售業者必須清楚標示出「商品檢驗標識」的商品及檢視廠商名稱、地址及型號、輸出功率等事項。而若沒有標示「雷射輻射；勿注視波束；等級2雷射產品」，及「禁止14歲以下兒童使用」等警語，網購平台應拒絕刊登購買資訊。

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