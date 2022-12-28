澎湖花火節日期訂了！明年4月20日至6月29日 攜手迪士尼賀百年

澎湖縣長陳光復上任第三天，今到縣府旅遊處聽取業務簡報，針對明年度澎湖國際花火節，陳光復指示「續辦」，訂於明年4月20日至6月29日的每周一、周四登場，還將與迪士尼百年慶典合作，規畫21場次主題活動，煙火每場施放10分鐘，要求旅遊處盡速辦理招標，提前做好行銷準備。

澎湖國際花火節今年邁入第20年，是台灣「長壽」的大型活動，近年引進無人機燈光秀展演，帶動旅客前往澎湖觀光，隨選舉落幕，明年度花火節時間也已經確定，預計將與迪士尼百年慶典合作，利用無人機展演呼應迪士尼百年主題。

澎湖縣政府表示，與迪士尼百年慶典合作場次預計規畫21場，無人機台數也加碼到平日場每場700台無人機演出，開閉幕900台，煙火施放每場10分鐘，為求環保減碳愛地球，也會採取多元方式進行，如加強淡季觀光行銷，規畫老兵專案、軍事主題觀光等，期望帶來更大的觀光效益。

今陳光復到縣府旅遊處聽取業務簡報，指示旅遊處盡速辦理招標，為明年觀光季提前行銷做好準備；另外，因疫情提半兩年的城隍廟春節一條街活動，今陳光復也裁示恢復舉辦，由民間申請人（自然人或法人團體）依規定申請路權，並規畫垃圾與環境清潔措施。