快訊

明年元旦起陸航班乘客加強檢疫專案 一律唾液PCR措施曝光

獨／教會風波宋逸民、小甜甜誰的錯？創始人紀寶如說話了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

澎湖花火節日期訂了！明年4月20日至6月29日 攜手迪士尼賀百年

聯合報／ 記者張議晨／澎湖即時報導
澎湖國際花火節將訂於明年4月20日至6月29日的每周一、周四登場。圖／澎湖縣政府提供
澎湖國際花火節將訂於明年4月20日至6月29日的每周一、周四登場。圖／澎湖縣政府提供

澎湖縣陳光復上任第三天，今到縣府旅遊處聽取業務簡報，針對明年度澎湖國際花火節，陳光復指示「續辦」，訂於明年4月20日至6月29日的每周一、周四登場，還將與迪士尼百年慶典合作，規畫21場次主題活動，煙火每場施放10分鐘，要求旅遊處盡速辦理招標，提前做好行銷準備。

澎湖國際花火節今年邁入第20年，是台灣「長壽」的大型活動，近年引進無人機燈光秀展演，帶動旅客前往澎湖觀光，隨選舉落幕，明年度花火節時間也已經確定，預計將與迪士尼百年慶典合作，利用無人機展演呼應迪士尼百年主題。

澎湖縣政府表示，與迪士尼百年慶典合作場次預計規畫21場，無人機台數也加碼到平日場每場700台無人機演出，開閉幕900台，煙火施放每場10分鐘，為求環保減碳愛地球，也會採取多元方式進行，如加強淡季觀光行銷，規畫老兵專案、軍事主題觀光等，期望帶來更大的觀光效益。

今陳光復到縣府旅遊處聽取業務簡報，指示旅遊處盡速辦理招標，為明年觀光季提前行銷做好準備；另外，因疫情提半兩年的城隍廟春節一條街活動，今陳光復也裁示恢復舉辦，由民間申請人（自然人或法人團體）依規定申請路權，並規畫垃圾與環境清潔措施。

縣府指出，城隍廟春節一條街範圍從中正路至民權路的光明路段，是澎湖每年春節最熱鬧的地方，縣府為秉持公平、不干預店家及攤商營運原則，將依慣例由民間申請人向馬公市公所申請路權，並經縣府同意後由申請人於核准時間、地點辦理市集活動，活動交通、垃圾清運等，則會給予行政協助，讓市集順利進行。

澎湖國際花火節將訂於明年4月20日至6月29日的每周一、周四登場。圖／澎湖縣政府提供
澎湖國際花火節將訂於明年4月20日至6月29日的每周一、周四登場。圖／澎湖縣政府提供
城隍廟春節一條街活動，今陳光復也裁示恢復舉辦。圖／澎湖縣政府提供
城隍廟春節一條街活動，今陳光復也裁示恢復舉辦。圖／澎湖縣政府提供

澎湖縣 陳光復 迪士尼 花火節

延伸閱讀

台電尖山發電廠回饋地方 帶獨居清寒長者買年貨

澎湖縣長陳光復宣誓就職 期許團隊1小時當2小時用

陳光復宣誓就職 再啟澎湖綠色執政新頁

馬公鬧區神秘客發百元耶誕紅包 陳光復陪同送暖

相關新聞

澎湖花火節日期訂了！明年4月20日至6月29日 攜手迪士尼賀百年

澎湖縣長陳光復上任第三天，今到縣府旅遊處聽取業務簡報，針對明年度澎湖國際花火節，陳光復指示「續辦」，訂於明年4月20日至...

東北季風增強 宜蘭縣大雨特報

中央氣象局發布宜蘭縣大雨特報，東北季風影響，今天東北部地區有局部大雨發生的機率。

兒時窮人零嘴…客家人稱鳥薯非常營養 網友驚呼：太像蟲蟲了

有些東西可能早就出現在我們的生活當中，但因某些因素而漸漸被人們所遺忘。日前有一名網友貼出一張照片，可見盤中有幾條狀似肥蟲蟲的根莖物，引發網友好奇問「這是什麼，冬蟲夏草嗎？」

元旦連假國道事故平均增3成 3大肇因要注意

連假期間交通量大，高速公路局統計近3年元旦連假國道每日平均肇事件數，分別為2019年126件、2021年119件、202...

元旦連假客運出遊超划算 國光客運推36條中長程優惠

元旦連假將至，國光客運配合公路總局鼓勵民眾搭乘大眾運輸出遊，推出36條中、長程與國五路線平均85折優惠票價，包含台北往返...

元旦假期國境之南人車湧現 東港警教你替代道路怎麼走

元旦連續假期將至，屏東縣東港警分局為有效疏導大量車流，避免觀光人潮擁擠，已針對臺1線、臺17線及東琉碼頭等熱點實施各項交...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。