聽新聞
test
0:00 / 0:00
澎湖花火節日期訂了！明年4月20日至6月29日 攜手迪士尼賀百年
澎湖縣長陳光復上任第三天，今到縣府旅遊處聽取業務簡報，針對明年度澎湖國際花火節，陳光復指示「續辦」，訂於明年4月20日至6月29日的每周一、周四登場，還將與迪士尼百年慶典合作，規畫21場次主題活動，煙火每場施放10分鐘，要求旅遊處盡速辦理招標，提前做好行銷準備。
澎湖國際花火節今年邁入第20年，是台灣「長壽」的大型活動，近年引進無人機燈光秀展演，帶動旅客前往澎湖觀光，隨選舉落幕，明年度花火節時間也已經確定，預計將與迪士尼百年慶典合作，利用無人機展演呼應迪士尼百年主題。
澎湖縣政府表示，與迪士尼百年慶典合作場次預計規畫21場，無人機台數也加碼到平日場每場700台無人機演出，開閉幕900台，煙火施放每場10分鐘，為求環保減碳愛地球，也會採取多元方式進行，如加強淡季觀光行銷，規畫老兵專案、軍事主題觀光等，期望帶來更大的觀光效益。
今陳光復到縣府旅遊處聽取業務簡報，指示旅遊處盡速辦理招標，為明年觀光季提前行銷做好準備；另外，因疫情提半兩年的城隍廟春節一條街活動，今陳光復也裁示恢復舉辦，由民間申請人（自然人或法人團體）依規定申請路權，並規畫垃圾與環境清潔措施。
縣府指出，城隍廟春節一條街範圍從中正路至民權路的光明路段，是澎湖每年春節最熱鬧的地方，縣府為秉持公平、不干預店家及攤商營運原則，將依慣例由民間申請人向馬公市公所申請路權，並經縣府同意後由申請人於核准時間、地點辦理市集活動，活動交通、垃圾清運等，則會給予行政協助，讓市集順利進行。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言