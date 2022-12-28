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元旦連假客運出遊超划算 國光客運推36條中長程優惠
元旦連假將至，國光客運配合公路總局鼓勵民眾搭乘大眾運輸出遊，推出36條中、長程與國五路線平均85折優惠票價，包含台北往返台中、彰化、嘉義、台南、高雄、屏東等西部幹線及圓山南港直達宜蘭等地，使用電子票證還可免費轉乘當地客運一段票（或享基本里程免費）優惠。
國光客運指出，今年元旦連假與農曆春節連假接近，預估元旦連假將以中短途觀光旅遊活動為主，高速公路局於12月31日連假第一天封閉國五石碇南向入口，改為大客車專用入口，加上國五北上大客車專用道不受匝道儀控管制，鼓勵民眾搭乘客運往返省錢又省時。
國光客運表示，元旦連假平均85折優惠路線包含台北往返台中、彰化、嘉義、台南、高雄、屏東等西部幹線，國五路線則囊括圓山南港直達礁溪、頭城、宜蘭、羅東、烏石港等地，使用電子票證還可免費轉乘當地客運一段票（或享基本里程免費）優惠。
國光客運舉例，圓山往返羅東的1879線原價140元，連假折扣後115元（約82折），南港往返宜蘭1878線原價110元，連假折扣後只要90元（約82折），再配合上主管機關「在地有腳」租車優惠，宜蘭租車業者提供7折起租車優惠，憑租車契約返程搭乘國道客運，租機車可退返100元，租汽車可退返200元。
另外，國光客運提醒，配合台中轉運站拆除，台中市區上客處已遷移至雙十路一段27-2號臨時站，緊鄰近市公車干城站，建議乘客提前於國光客運官網訂票。
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