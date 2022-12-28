快訊

不能說的環境不正義…醫官寧賠800萬 也要提前離開軍醫體系

政局如棋「老天自有安排」？選縣長失利 卻當上立委、副市長

嚴防變異株 薛瑞元：自中國大陸入境要在機場做唾液PCR

元旦假期國境之南人車湧現 東港警教你替代道路怎麼走

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
元旦連假將至，屏東縣東港警分局提醒，替代道路及停車空間，請民眾注意並多加利用。圖／東港警分局提供
元旦連假將至，屏東縣東港警分局提醒，替代道路及停車空間，請民眾注意並多加利用。圖／東港警分局提供

元旦連續假期將至，屏東縣東港警分局為有效疏導大量車流，避免觀光人潮擁擠，已針對臺1線、臺17線及東琉碼頭等熱點實施各項交通管制措施，沿途設有指示標誌，並於重要幹道路口安排警員、義交疏導人車潮，加強路況巡邏查察，運用交通器材將車輛有效分流及管制，並結合電台廣播即時提醒用路人耐心等候或改道。

東港警分局表示，元旦連續假期人車潮多以旅遊觀光為主，為因應交通熱區路段車流，將於東港鎮中山、朝隆路口實施交通管制，避免該路段壅塞，另提醒民眾，東琉碼頭內有漁會收費停車場及立體停車場，停車位滿場時，可將車輛停放附近進德大橋北端鹽埔地區的臨時停車場。

警方預估，臺1線及臺17線在連假前兩日將以南下往墾丁、恆春車流為主，民眾可提前由國道3號崁頂交流道南下左轉接臺1線，或延伸到國道3號林邊交流道南下左轉接臺17線避開車潮。北上方面，民眾於臺1線左轉勝利路時，可行駛中外兩車道銜接南州交流道，現場將以LED字幕輔助引導兩車道北上，此外，也可沿臺1線直行2公里，由崁頂交流道北上進入國道3號，或從臺17線北上林邊交流道，避開易擁塞路段、時段，減少等候時間。

警方建議，民眾出發前可事先查詢道路交通狀況，行車時收聽電臺掌握最新資訊，並配合交通勤務人員的疏導與指揮，並勿貪一時之便違規停車，違者將依法舉發。

元旦連假將至，屏東縣東港警分局提醒，替代道路及停車空間，請民眾注意並多加利用。圖／東港警分局提供
元旦連假將至，屏東縣東港警分局提醒，替代道路及停車空間，請民眾注意並多加利用。圖／東港警分局提供
元旦連假將至，屏東縣東港警分局提醒，替代道路及停車空間，請民眾注意並多加利用。圖／東港警分局提供
元旦連假將至，屏東縣東港警分局提醒，替代道路及停車空間，請民眾注意並多加利用。圖／東港警分局提供
元旦連假將至，屏東縣東港警分局提醒，替代道路及停車空間，請民眾注意並多加利用。圖／東港警分局提供
元旦連假將至，屏東縣東港警分局提醒，替代道路及停車空間，請民眾注意並多加利用。圖／東港警分局提供

東港 國道 停車場

延伸閱讀

國道3號關西段貨車翻覆起火 疑似爆胎失控釀意外

元旦連假 國1虎尾北上匝道封閉 雲林高鐵實施交通管制

元旦連假交通疏導 台南警教你避開塞車路段

國道3號嘉義蘭潭隧道5輛大小車追撞 釀1死4傷

相關新聞

兒時窮人零嘴…客家人稱鳥薯非常營養 網友驚呼：太像蟲蟲了

有些東西可能早就出現在我們的生活當中，但因某些因素而漸漸被人們所遺忘。日前有一名網友貼出一張照片，可見盤中有幾條狀似肥蟲蟲的根莖物，引發網友好奇問「這是什麼，冬蟲夏草嗎？」

東北季風增強+輻射冷卻影響 中南部10縣市低溫特報

中央氣象局發布低溫特報，今晚至明晨東北季風增強及輻射冷卻影響，新竹至高雄局部地區氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫（黃色燈號...

花東鐵路今通車 旅客：終於不用再轉搭了

今年918地震重創台鐵花東鐵路，造成花蓮至台東中斷，經過台鐵搶修後，今天恢復通車。台鐵表示，初期列車通行新秀姑巒溪橋以時...

大湖草莓、泰安溫泉助攻 苗栗縣80％訂房率全國最高

元旦連假將至，交通部觀光局統計元旦連假前2天平均訂房率，全國最高的是苗栗縣80％，尤其大湖草莓季、泰安溫泉季開跑助攻，更...

北捷跨年防踩踏憾事 擴大緩衝區、主打42小時不收班

借鑑南韓黎泰院事件，台北捷運加強跨年捷運人潮疏導措施。北捷表示，12月31日6時起至明年1月1日24時止，共42小時不收...

號稱輕奢華卻無感？乘客怨座位安排不當 網友反讚星宇航空作法

星宇航空成立後一直很受到矚目，乘客對於它的評價也都很好。但日前有一名網友上網分享他第一次搭乘星宇航空的體驗心得，表示整體印象不大好，意外掀起網友論戰。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。