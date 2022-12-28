元旦假期國境之南人車湧現 東港警教你替代道路怎麼走

元旦連續假期將至，屏東縣東港警分局為有效疏導大量車流，避免觀光人潮擁擠，已針對臺1線、臺17線及東琉碼頭等熱點實施各項交通管制措施，沿途設有指示標誌，並於重要幹道路口安排警員、義交疏導人車潮，加強路況巡邏查察，運用交通器材將車輛有效分流及管制，並結合電台廣播即時提醒用路人耐心等候或改道。

東港警分局表示，元旦連續假期人車潮多以旅遊觀光為主，為因應交通熱區路段車流，將於東港鎮中山、朝隆路口實施交通管制，避免該路段壅塞，另提醒民眾，東琉碼頭內有漁會收費停車場及立體停車場，停車位滿場時，可將車輛停放附近進德大橋北端鹽埔地區的臨時停車場。

警方預估，臺1線及臺17線在連假前兩日將以南下往墾丁、恆春車流為主，民眾可提前由國道3號崁頂交流道南下左轉接臺1線，或延伸到國道3號林邊交流道南下左轉接臺17線避開車潮。北上方面，民眾於臺1線左轉勝利路時，可行駛中外兩車道銜接南州交流道，現場將以LED字幕輔助引導兩車道北上，此外，也可沿臺1線直行2公里，由崁頂交流道北上進入國道3號，或從臺17線北上林邊交流道，避開易擁塞路段、時段，減少等候時間。