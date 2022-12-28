碳收費差異化 碳排量2.5萬噸擬成優先徵收對象

台灣最快2024年起實施碳費，但具體碳定價遲無消息，環保署長張子敬表示，不希望產業將費用轉嫁給消費者，盼徵收碳費訂定差異化，才能促成減碳；環保署則表示，若母法順利通過，目標明年底公布徵收對象、自主減量計畫、碳定價費率等內容。

行政院會4月21日通過「溫室氣體減量及管理法」修正草案，並將名稱修正為「氣候變遷因應法」，除將2050年淨零排放入法，也將分階段，由大至小徵收碳費，最快2024年起實施。

國發會今召開「淨零轉型之階段目標及關鍵戰略」記者會，針對碳定價部分，張子敬表示，不希望碳費成財政手段，若只訂單純的價格，擔心會有產業將費用轉嫁給消費者，就不會有減碳的動力，因此希望徵收碳費訂定差異化，讓產業認為投資減碳有好處，才能促成減碳。

張子敬指出，相關額度會搭配徵收機制來考慮，目前都在研議中。由於目前溫室氣體減量及管理法正在修法，未來改為氣候變遷因應法通過後，再與各界討論、徵詢意見。

環境衛生及毒物管理處長蔡玲儀會後接受採訪時表示，碳定價會先啟動碳費，具體如何徵收，初步規畫為大的排放量源如半導體產業，一年碳排放量2.5萬噸為優先徵收對象，因占國家溫室氣體排放量的7成，並需提出自主減量計畫，一般傳統產業不會被納為徵收對象，但會協助輔導。

蔡玲儀表示，目前母法溫室氣體減量及管理法還在立法院審核，但若本會期順利通過的話，機制架構確認後，明年底就能與外界溝通，包含徵收對象、自主減量計畫、碳定價費率等。