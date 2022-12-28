快訊

政局如棋「老天自有安排」？選縣長失利 卻當上立委、副市長

嚴防變異株 薛瑞元：自中國大陸入境要在機場做唾液PCR

暴升46.7%！今增27,942例本土、226例境外、25死 連8天往上

碳收費差異化 碳排量2.5萬噸擬成優先徵收對象

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
環保署表示，目標明年底公布碳費徵收對象、自主減量計畫、碳定價等內容。本報資料照片
環保署表示，目標明年底公布碳費徵收對象、自主減量計畫、碳定價等內容。本報資料照片

台灣最快2024年起實施碳費，但具體碳定價遲無消息，環保署長張子敬表示，不希望產業將費用轉嫁給消費者，盼徵收碳費訂定差異化，才能促成減碳；環保署則表示，若母法順利通過，目標明年底公布徵收對象、自主減量計畫、碳定價費率等內容。

行政院會4月21日通過「溫室氣體減量及管理法」修正草案，並將名稱修正為「氣候變遷因應法」，除將2050年淨零排放入法，也將分階段，由大至小徵收碳費，最快2024年起實施。

國發會今召開「淨零轉型之階段目標及關鍵戰略」記者會，針對碳定價部分，張子敬表示，不希望碳費成財政手段，若只訂單純的價格，擔心會有產業將費用轉嫁給消費者，就不會有減碳的動力，因此希望徵收碳費訂定差異化，讓產業認為投資減碳有好處，才能促成減碳。

張子敬指出，相關額度會搭配徵收機制來考慮，目前都在研議中。由於目前溫室氣體減量及管理法正在修法，未來改為氣候變遷因應法通過後，再與各界討論、徵詢意見。

環境衛生及毒物管理處長蔡玲儀會後接受採訪時表示，碳定價會先啟動碳費，具體如何徵收，初步規畫為大的排放量源如半導體產業，一年碳排放量2.5萬噸為優先徵收對象，因占國家溫室氣體排放量的7成，並需提出自主減量計畫，一般傳統產業不會被納為徵收對象，但會協助輔導。

蔡玲儀表示，目前母法溫室氣體減量及管理法還在立法院審核，但若本會期順利通過的話，機制架構確認後，明年底就能與外界溝通，包含徵收對象、自主減量計畫、碳定價費率等。

減碳 張子敬 氣候變遷

延伸閱讀

邁向2050淨零碳 新北公布氣候變遷因應條例草案

2030減碳可增5% 協助中小企業轉型

2030減量新目標太保守？環保署：明年底啟動第3期討論

配合國際減碳標準提高 2030年減碳目標強化至24％

相關新聞

兒時窮人零嘴…客家人稱鳥薯非常營養 網友驚呼：太像蟲蟲了

有些東西可能早就出現在我們的生活當中，但因某些因素而漸漸被人們所遺忘。日前有一名網友貼出一張照片，可見盤中有幾條狀似肥蟲蟲的根莖物，引發網友好奇問「這是什麼，冬蟲夏草嗎？」

東北季風增強+輻射冷卻影響 中南部10縣市低溫特報

中央氣象局發布低溫特報，今晚至明晨東北季風增強及輻射冷卻影響，新竹至高雄局部地區氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫（黃色燈號...

花東鐵路今通車 旅客：終於不用再轉搭了

今年918地震重創台鐵花東鐵路，造成花蓮至台東中斷，經過台鐵搶修後，今天恢復通車。台鐵表示，初期列車通行新秀姑巒溪橋以時...

大湖草莓、泰安溫泉助攻 苗栗縣80％訂房率全國最高

元旦連假將至，交通部觀光局統計元旦連假前2天平均訂房率，全國最高的是苗栗縣80％，尤其大湖草莓季、泰安溫泉季開跑助攻，更...

北捷跨年防踩踏憾事 擴大緩衝區、主打42小時不收班

借鑑南韓黎泰院事件，台北捷運加強跨年捷運人潮疏導措施。北捷表示，12月31日6時起至明年1月1日24時止，共42小時不收...

號稱輕奢華卻無感？乘客怨座位安排不當 網友反讚星宇航空作法

星宇航空成立後一直很受到矚目，乘客對於它的評價也都很好。但日前有一名網友上網分享他第一次搭乘星宇航空的體驗心得，表示整體印象不大好，意外掀起網友論戰。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。