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2030減量新目標太保守？環保署：明年底啟動第3期討論

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
國發會今召開「淨零轉型之階段目標及關鍵戰略」記者會，環保署會中宣布2030碳排減量新目標。記者胡瑞玲／攝影
國發會今召開「淨零轉型之階段目標及關鍵戰略」記者會，環保署會中宣布2030碳排減量新目標。記者胡瑞玲／攝影

國發會今召開「淨零轉型之階段目標及關鍵戰略」記者會，會中宣布2030NDC強化目標為24%加減1個百分點，對於溫室氣體減量及管理法訂定5年一期階段管制目標的規範，未來2030年減量目標是否提高？環保署表示，數字會再更精準，明年底將啟動第三期階段管制目標討論。

國家自定貢獻（Nationally Determined Contributions, NDC）起緣於2015年巴黎協定要求各國應提出在2020年以後的氣候行動，包含減量措施、減量目標及調適氣候變遷衝擊等，行政院於2015年9月已核定環保署所提報國家自定預期貢獻，設定2030年溫室氣體排放量較2005年排放量減20%。

2021年聯合國氣候變化綱要公約第26次締約國會議因最新科學證據，要求各國加嚴2030減量目標，並在今年底提出，環保署今在記者會中宣布，2030 NDC強化目標為24％加減1個百分點。

環保署長張子敬表示，今年3月30日提出淨零排放的路徑及略，其中12項關鍵策略有關整個氣候變遷的運作機制，從原本的設計逐漸發揮其功能；12大關鍵戰略中，環保署負責2項，第一項是資源循環零廢棄，我國有76％資源需依靠進口，在減碳過程中，如何讓資源能循環是重要課題。

針對2030減量新目標及是否有不足的疑慮，張子敬表示，每個國家狀況不同，歐美國家可能大幅減量，台灣則是有改善、幅度不明顯，但碳排還是有持續成長的國家。

張子敬指出，國際的共識為2050淨零，但各國基準年不同，韓國是以達峰值的2018年為基準年，因此2030年減量幅度達40％，但台灣的碳排於2007年已過了峰值，因此基準年仍設為2005年。

環境衛生及毒物管理處長蔡玲儀表示，我國去年原訂的2030減量20％，是以2050淨零路徑來估算，在配合公約及永續架構下檢討NDC，以12關鍵戰略盤點加大減量目標，盤點出來後，估算2030年有機會做到減量23至25％，因此今天公布最新減量目標為24％加減1個百分點。

但在溫管法上，法令上2024年須提出管制目標檢討，環保署將提前於2023年底提出，目前預估2030減量目標為24％加減1個百分點，明年底將啟動第三階段管制目標討論，屆時數字將會更加精確。

環保署 張子敬 氣候變遷

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