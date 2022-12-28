兒時窮人零嘴…客家人稱鳥薯非常營養 網友驚呼：太像蟲蟲了

有些東西可能早就出現在我們的生活當中，但因某些因素而漸漸被人們所遺忘。日前有一名網友貼出一張照片，可見盤中有幾條狀似肥蟲蟲的根莖物，引發網友好奇問「這是什麼，冬蟲夏草嗎？」

有一名網友在臉書社團「種菜歡樂園」上貼出一張照片並發文，從照片中可見一盤剛蒸好狀似肥蟲蟲的根莖物，原PO表示「近午挖幾條蟲，剛清洗好，等一下用電鍋蒸來吃，回味兒時零嘴，同時給小孩子們體驗以前的零食」，網友驚回「太像蟲蟲了」。

照片曝光後，網友們紛紛留言表示「什麼蟲阿？真大隻」、「以為真的蟲蟲」、「這個好吃，小時侯吃過」、「小時候竹林下有種，叫粉薑」、「客家人稱鳥薯」、「葛根，是很有營養的食物」、「小時候常吃，好像叫竹薯」、「客家人稱太白筍可生食或熟食，老的可洗太白粉」、「這是古早磨成粉的太白粉原料」。

有嚐過網友表示「不好吃吧，纖維不是很粗嗎？」、「都是纖維，不好吃+1」、、「小時候常吃但不知那裡買，超好吃媽媽常弄給我吃」、「現在都看不到這個東西了，忘了它叫什麼名字」、「這是粉薯，小時候常吃，現代的小朋友應該都沒有吃過，這很好吃哦」，但也有網友表示「沒有看過這種東西」、「第一次看到，沒有見過」、「這是什麼東西？看起來好像地瓜」。

有網友好奇問「吃起來是什麼味道啊？」，熱心網友回應「美味」、「我吃過覺得有玉米的味道」、「印象中這種地下根吃起來沒什麼味道，沒有芋頭的香、也沒有地瓜的甜，就是淡淡的有點粉」。

根據維基百科，它是葛鬱金（Maranta arundinacea），又稱竹芋、粉薯、太白薯、太白筍、美人蕉、藕仔薯或金筍，春季栽種秋冬採收，主要種植於低海拔山區，葛鬱金所製成的澱粉常在餐飲烹飪上用於勾芡等用途，但因製作過程繁瑣且產量少，被樹薯粉、玉米粉、太白粉所取代，才會漸漸被人們所遺忘。