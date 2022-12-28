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春節勞軍包裹優惠 這些地區國軍限時8天享郵寄8折

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
全國2400多座i郵箱即日起新增「悠遊付」及「街口支付」刷讀掃碼繳付郵資服務。圖／中華郵政提供
全國2400多座i郵箱即日起新增「悠遊付」及「街口支付」刷讀掃碼繳付郵資服務。圖／中華郵政提供

因應春節將至，中華郵政公司明年1月3日至1月10日舉辦春節勞軍包裹優惠活動，凡在金門、馬祖、東引、烏坵、南沙群島及東沙群島等地區國軍，可享寄送該地區郵資8折優待。另外，為提供民眾便捷與多元的i郵箱服務，全國2400多座i郵箱即日起也新增「悠遊付」及「街口支付」服務。

中華郵政表示，為表達對戍守金門、馬祖、東引、烏坵、南沙群島及東沙群島等地區國軍敬意，明年1月3日至1月10日舉辦春節勞軍包裹優惠活動，凡在前述期間寄往上述地區的國軍將士衣服、日用品及不易腐壞食品等包裹，除報值費等特種資費外，其餘郵資按8折優待，如屬食品包裹，須在封面註明「食品」字樣，以便郵局留意處理。

中華郵政也說，為提供民眾便捷與多元的i郵箱服務，繼開放郵政金融卡、儲值卡（悠遊卡、一卡通 及愛金卡）及一卡通MONEY，全國2400多座i郵箱即日起新增「悠遊付」及「街口支付」刷讀掃碼繳付郵資服務，民眾只要將郵件封裝完妥，攜至鄰近i郵箱選擇行動掃碼支付即可使用。

另外，中華郵政表示，國際e小包資費較國際航空掛號小包及國際快捷低廉，且可透過郵政官網全程追蹤郵件遞送狀態，該公司繼與日本、越南、新加坡、印尼、泰國、南韓等合計20國家地區郵政合作開辦後，明年起擴大服務開辦立陶宛國際e小包，提供民眾郵寄2公斤以下輕小型物品，可於網路追蹤遞送狀態，且按址投遞無須簽收。

中華郵政 一卡通 馬祖

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