大湖草莓、泰安溫泉助攻 苗栗縣80％訂房率全國最高
元旦連假將至，交通部觀光局統計元旦連假前2天平均訂房率，全國最高的是苗栗縣80％，尤其大湖草莓季、泰安溫泉季開跑助攻，更具觀光旅遊條件優勢，但車潮與人潮也將衝擊在地交通；大湖警分局昨也舉辦春安協調會，將針對大湖酒莊周邊交通，加強疏導管制及重點取締。
根據交通部觀光局統計，元旦連假前2日全台平均訂房率為58％，以苗栗縣80％最高、嘉義縣77％次之、再者為台南市76％。
縣府文觀局觀光行銷科長黃騰達表示，苗栗縣位處台灣西部適中地理位置，交通便利，且縣內保有許多自然山林美景及登山步道，也有三義、南庄雙慢城的勝興車站、龍騰斷橋、南庄老街等特色人文，加上大湖採草莓、泰安泡溫泉旺季，都是吸引遊客前來旅遊誘因。
大湖警分局副分局長黎萬輝則表示，為維護重要節日工作期間轄區治安、交通及為民服務，統合協調警察、消防、義警、民防及相關行政機關等維安力量，全力整備112年重要節日安全維護工作，加強維護社會治安、交通順暢。
泰安鄉錦水溫泉飯店董事長徐享鑫表示，今年下半年以來，受惠於機場防疫解封刺激國旅景氣，新加坡、馬來西亞遊客增多，平均住房率達八成，假日都是滿房，農曆春節連續假期期間也都已預定額滿。
苑裡享沐時光莊園渡假酒店行銷公關部經理郭仲紋也表示，近幾個月來訂房率約80到85％，12月的訂房率達98.5％，元旦前後兩天都是滿房狀態，多在半年前就已經預訂。
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