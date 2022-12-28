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大湖草莓、泰安溫泉助攻 苗栗縣80％訂房率全國最高

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
享沐時光莊園渡假酒店近幾個月來訂房率約80到85％，12月的訂房率達98.5％，元旦前後兩天都是滿房狀態。圖／業者提供
享沐時光莊園渡假酒店近幾個月來訂房率約80到85％，12月的訂房率達98.5％，元旦前後兩天都是滿房狀態。圖／業者提供

元旦連假將至，交通部觀光局統計元旦連假前2天平均訂房率，全國最高的是苗栗縣80％，尤其大湖草莓季、泰安溫泉季開跑助攻，更具觀光旅遊條件優勢，但車潮與人潮也將衝擊在地交通；大湖警分局昨也舉辦春安協調會，將針對大湖酒莊周邊交通，加強疏導管制及重點取締。

根據交通部觀光局統計，元旦連假前2日全台平均訂房率為58％，以苗栗縣80％最高、嘉義縣77％次之、再者為台南市76％。

縣府文觀局觀光行銷科長黃騰達表示，苗栗縣位處台灣西部適中地理位置，交通便利，且縣內保有許多自然山林美景及登山步道，也有三義、南庄雙慢城的勝興車站、龍騰斷橋、南庄老街等特色人文，加上大湖採草莓、泰安泡溫泉旺季，都是吸引遊客前來旅遊誘因。

大湖警分局副分局長黎萬輝則表示，為維護重要節日工作期間轄區治安、交通及為民服務，統合協調警察、消防、義警、民防及相關行政機關等維安力量，全力整備112年重要節日安全維護工作，加強維護社會治安、交通順暢。

泰安鄉錦水溫泉飯店董事長徐享鑫表示，今年下半年以來，受惠於機場防疫解封刺激國旅景氣，新加坡、馬來西亞遊客增多，平均住房率達八成，假日都是滿房，農曆春節連續假期期間也都已預定額滿。

苑裡享沐時光莊園渡假酒店行銷公關部經理郭仲紋也表示，近幾個月來訂房率約80到85％，12月的訂房率達98.5％，元旦前後兩天都是滿房狀態，多在半年前就已經預訂。

大湖草莓季開跑，連續假日常湧進大量車潮與人潮衝擊在地交通，大湖警分局春安期間，將針對大湖酒莊周邊交通，加強疏導管制及重點取締。圖／聯合報資料照片
大湖草莓季開跑，連續假日常湧進大量車潮與人潮衝擊在地交通，大湖警分局春安期間，將針對大湖酒莊周邊交通，加強疏導管制及重點取締。圖／聯合報資料照片

元旦連假 訂房 溫泉季

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