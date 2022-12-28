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男大生車禍眼部骨折 3D列印助重拾原本面貌

中央社／ 台北28日電

19歲林姓男大生是桌球選手，騎機車前往球館途中發生車禍，導致眼部骨折、左右臉不對稱，所幸基隆長庚結合3D列印科技，打造客製化顏面金屬骨板，助林姓男子重拾原本面貌。

基隆長庚醫院整形外科結合電腦模擬及3D列印技術，讓外科醫師在手術中即時了解骨折復位是否到位，缺損修復是否對稱，獲國家新創獎肯定，今天上午召開記者會分享成就。

根據長庚醫院外傷中心統計，國內每年約有300人因外傷導致顏面骨折至醫院接受手術治療。造成顏面骨折的原因主要有機車、汽車車禍、運動傷害、跌倒及打架所引起，其中又以機車車禍占85%最高。

在顏面骨折中以顴骨骨折最常見，其次是下顎骨骨折，也有病患因傷勢較重，導致全臉骨折。

基隆長庚醫院整形外科醫師陳志豪簡報指出，一般顏面骨折建議在受傷後2到3週內手術，但對於複雜性骨折，如粉碎性骨折或合併多處骨折，就增加了手術的困難。

陳志豪進一步指出，在骨折固定方面，顏面是3D的立體結構，以往手術使用鈦金屬或合成的人工骨，只能做二維平面的修補，在固定上常需徒手反覆彎折，往往因修補或彎折不易，導致移位或修補不足，影響手術結果。

此外，陳志豪說，複雜性骨折沒有正常穩定的解剖位置供參考，加上有限的手術切口，容易導致外科醫師在手術中的迷航，無法確認是否已恢復到原本骨頭的位置，造成手術結果不佳。

基隆長庚醫院與陽明交通大學合作開發新型顏面金屬骨板，利用3D列印技術，骨板同時具有輔助骨折復位與固定的功能，根據病患個別的需求，提供更為精確的重建效果；客製化顏面金屬骨板目前已申請到衛署許可，可供臨床應用。

陳志豪分享一名個案為19歲體育大學林姓男大生，騎機車前往球館練球途中發生車禍，經由電腦斷層檢查發現，林男右側顴骨骨折合併移位，且眼窩底及內側骨也有爆裂性骨折，理學檢查更發現明顯左右臉不對稱，右眼也有內陷情形。

透過3D列印科技及客製化顏面金屬骨板，基隆長庚團隊幫林男進行顱顏精準外傷重建手術，在重建右側顴骨及眼窩骨後，恢復原本對稱的顴骨及眼球位置，臉麻及複視的現象也逐漸改善，讓林男和家人終於安心。

骨折 手術 長庚

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