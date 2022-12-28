1200元首都通月票進度 王國材：分2方向 待地方政府提案

民進黨北北基桃縣市長候選人日前聯合提出「1200元首都通交通月票」，交通部長王國材今出席道安說明會受訪被問到辦理進度，他表示，目前朝兩方面進行，一個是通勤通學，另一個是觀光運輸模式，像北北基桃就適用生活圈月票概念，花東地區就適合以觀光公車方式，在高鐵或台鐵大站提供優惠套票，待各地方政府提案適合的方式。

王國材指出，已有細節與地方政府在談，現在分為兩部分，一個是通勤通學，另一個是觀光。有些地區沒有通勤通學需求，多是仰賴機車、腳踏車接送，但假日觀光運輸需求高，對於觀光路線也希望以交通套票的方式，在高鐵場站或台鐵大站提供優惠套票。

王國材表示，交通部希望扮演規範立場，最終目標是提升公共運輸使用率，像是北北基桃就適用生活圈概念，花東地區就適合以各縣市觀光公車方式，並納入熱門景點，讓民眾到各地觀光都有方便的公共運輸串聯旅遊行程。他指出，原先規畫今年底公布計畫，但考量並非各地都適用月票模式，仍請各地方諮詢使用不同方式，依照各地方政府提案進度公布。