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阿茲海默檢測貴又痛 驗血新技術上市

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】幾滴血液就能檢測阿茲海默症！過去要診斷阿茲海默症，需要進行昂貴的電腦斷層與疼痛的脊椎穿刺，且並非所有病患都能負擔。然而，科學家近期發現，用血液檢測就能診斷該疾病，價格低廉且檢驗時間快速，有望讓更多阿茲海默患者更早接受治療。

阿茲海默症又被稱為老年癡呆，為一種隨著時間不斷惡化的神經退化性疾病，更是民眾被診斷為「失智症」的主因，症狀包括語言障礙、情緒不穩或喪失短期記憶等。全球於2015年約有2980萬人罹患阿茲海默症，造成190萬人死亡，患者發病年齡大多於65歲以上。

阿茲海默檢測昂貴

衛報》報導，目前醫學界認為，阿茲海默症病患是因為大腦堆積「tau蛋白」以及「類澱粉樣蛋白」等物質，造成腦部的病變。但目前大多數檢測方式有「費用昂貴」、「過程疼痛」與「無法判斷早期症狀」等缺點。

美國賓州匹茲堡大學教授卡里克力說，診斷阿茲海默病需要繁雜的檢查，這些測試非常昂貴，且需要很長時間才能安排。他指出，即使在美國，許多疑似失智症的患者仍沒有辦法使用到掃描儀器，導致診斷與治療延誤。

血液檢測技術新

奇摩新聞》報導，發表於《大腦》期刊的研究針對600位阿茲海默患者進行血液檢驗後發現，血液與腦脊液中的「tau蛋白」的水平密切相關，意味著未來有機會透過血液檢測的方式，來診斷民眾是否罹患阿茲海默症。

「血液檢測更便宜、更安全且更易於管理，疑似阿茲海默症患者也更有意願參與診斷過程或臨床治療，」卡里克力表示，研究未來將針對不同人種、不同社經地位的阿茲海默患者，進行更廣泛的抽血診斷測驗，才能滿足臨床上的巨大檢測需求。

此外，目前實證上沒有任何能有效預防阿茲海默症的方式，但許多醫療團隊認為，不良的飲食習慣、心血管風險或熬夜等狀況，都會增加罹患阿茲海默的風險。同時，從事如閱讀、填字遊戲與演奏樂器等益智活動的民眾，罹患阿茲海默症的風險也較低。

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阿茲海默症 患者 失智症

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