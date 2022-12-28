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國產茶應溯源標示 超商、手搖飲料須標咖啡因含量

中央社／ 台北28日電

為確保國產茶葉商譽，農糧署宣布，112年元旦起產製的國產茶須有溯源標示。食藥署則規定，超商、手搖飲等現場調製的含咖啡因飲料，應如實標示含量，或以紅、黃、綠等圖示標示。

行政院農業委員會農糧署日前公告，自112年1月1日起產製的國產茶葉，農產品經營者在流通、販賣前應依「溯源農糧產品溯源資訊項目及標示方式」規定，登錄溯源資訊及進行標示。但在此之前上市的茶葉產品不易回收貼標，則以產品產製日期為衡量基準。

農糧署進一步說明，依法標示產地為台灣者，須提供溯源農糧產品條碼（QR Code）、產銷履歷或有機標章等三者其中之一，以維護消費者及茶農權益，防範進口茶混充或偽標國產茶販售。

農委會主委陳吉仲昨天也表示，根據行政院長蘇貞昌指示，包含牡蠣、蒜頭、香菇等，只要溯源方法經衛生福利部審查通過，也會比照辦理。

不但國產茶須有溯源標示，衛生福利部食品藥物管理署公告修正「連鎖飲料便利商店及速食業之現場調製飲料標示規定」，112年元旦起，為避免消費者過度攝取咖啡因，超商、手搖飲等現場調製的飲料只要含咖啡因，都須標示咖啡因含量，違者最重可罰新台幣400萬元。

食藥署表示，業者可依含量區間以紅、黃、綠圖示，紅色代表每杯咖啡因總含量201毫克以上，黃色代表每杯咖啡因總含量101至200毫克，綠色代表每杯咖啡因總含量100毫克以下。新增標示方法也可採QRCode或其他電子化方式標示。

另外，食藥署也訂定「食品原料蘆薈之使用限制及標示規定」，規範可供食品原料使用蘆薈品種、部位、加工條件、蘆薈素含量限制、應標示之警語字樣。自112年元旦生效，但製造日期或進口產品輸入日期於生效前者，可繼續販賣至其有效日期屆期。

咖啡 茶葉

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