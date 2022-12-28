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元旦連假人車潮多 楊梅警提醒封閉道路、暫停收費時間
元旦3天連假即將在本周六登場，桃市府楊梅警分局為避免光觀人潮擁擠，且湧現大量車潮，已針對轄內幼獅交流道、楊梅交流道、校前路交流道、埔心火車站、楊梅火車站及富岡火車站等處，提前規畫交通疏導措施，也提醒民眾可多利用台15線、台31線、台61線、台66線等替代道路或深夜暫停收費時段避開車潮。
楊梅警分局表示，元旦連續假期人車潮多以參加跨年活動及旅遊為主，為因應觀光景點及易擁塞路段出現車潮，已在重要道路及新屋的永安漁港及新屋綠色廊道等景點，提前規畫交通疏導措施，並於重要幹道路口安排警員、義交疏導人車潮，加強路況巡邏查察，運用交通器材將車輛有效分流及管制，並結合電台廣播即時提醒用路人耐心等候或改道。
警方提醒，民眾可多利用台15線、台31線、台61線、台66線等替代道路或深夜暫停收費時段避開車潮，暫停收費時段為12月31日至明年1月2日每天深夜12時點至凌晨5時。
民眾出門前可先利用手機下載APP「高速公路1968、桃園智慧遊」等查詢道路狀況及觀光景點人潮，行駛途中也可透過警廣、路上電子資訊看板，彈性調整行車路線，避開易擁塞路段、時段，減少等候時間。
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