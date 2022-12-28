快訊

北市跨年主視覺遭酸爆「適合深蹲市」 蔣萬安回應爭議

NBA／唐西奇60分21籃板大三元 天神降臨隻手逆轉尼克

聽新聞
test
0:00 / 0:00

元旦連假人車潮多 楊梅警提醒封閉道路、暫停收費時間

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
元旦3天連假即將在本周六登場，桃市府楊梅警分局提醒，替代道路及暫停收費時間，請民眾務必注意。圖／楊梅警分局提供
元旦3天連假即將在本周六登場，桃市府楊梅警分局提醒，替代道路及暫停收費時間，請民眾務必注意。圖／楊梅警分局提供

元旦3天連假即將在本周六登場，桃市府楊梅警分局為避免光觀人潮擁擠，且湧現大量車潮，已針對轄內幼獅交流道、楊梅交流道、校前路交流道、埔心火車站、楊梅火車站及富岡火車站等處，提前規畫交通疏導措施，也提醒民眾可多利用台15線、台31線、台61線、台66線等替代道路或深夜暫停收費時段避開車潮。

楊梅警分局表示，元旦連續假期人車潮多以參加跨年活動及旅遊為主，為因應觀光景點及易擁塞路段出現車潮，已在重要道路及新屋的永安漁港及新屋綠色廊道等景點，提前規畫交通疏導措施，並於重要幹道路口安排警員、義交疏導人車潮，加強路況巡邏查察，運用交通器材將車輛有效分流及管制，並結合電台廣播即時提醒用路人耐心等候或改道。

警方提醒，民眾可多利用台15線、台31線、台61線、台66線等替代道路或深夜暫停收費時段避開車潮，暫停收費時段為12月31日至明年1月2日每天深夜12時點至凌晨5時。

民眾出門前可先利用手機下載APP「高速公路1968、桃園智慧遊」等查詢道路狀況及觀光景點人潮，行駛途中也可透過警廣、路上電子資訊看板，彈性調整行車路線，避開易擁塞路段、時段，減少等候時間。

車潮 火車站 替代道路

延伸閱讀

元旦連假 國1虎尾北上匝道封閉 雲林高鐵實施交通管制

2023年元旦連假趴趴走 電子票證搭台灣好行享半價

跨年、元旦連假 高市交通局公布車流預測

元旦3天連假即將到來 新竹市宣布垃圾收運不打烊

相關新聞

東北季風增強+輻射冷卻影響 中南部10縣市低溫特報

中央氣象局發布低溫特報，今晚至明晨東北季風增強及輻射冷卻影響，新竹至高雄局部地區氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫（黃色燈號...

花東鐵路今通車 旅客：終於不用再轉搭了

今年918地震重創台鐵花東鐵路，造成花蓮至台東中斷，經過台鐵搶修後，今天恢復通車。台鐵表示，初期列車通行新秀姑巒溪橋以時...

北捷跨年防踩踏憾事 擴大緩衝區、主打42小時不收班

借鑑南韓黎泰院事件，台北捷運加強跨年捷運人潮疏導措施。北捷表示，12月31日6時起至明年1月1日24時止，共42小時不收...

號稱輕奢華卻無感？乘客怨座位安排不當 網友反讚星宇航空作法

星宇航空成立後一直很受到矚目，乘客對於它的評價也都很好。但日前有一名網友上網分享他第一次搭乘星宇航空的體驗心得，表示整體印象不大好，意外掀起網友論戰。

健保明年3月給付17項達文西手術 最多省16萬多元手術費

近年來，達文西手術傷口小、復原快，常是患有重大疾病需手術病人的首選，但治療費用昂貴，常讓患者聞之卻步。去年起，台灣胸腔外...

他帶20多萬環遊世界學英文！在印度被黑道控制、肯亞內戰大難不死 決定投入這件事

1982年出生的洛卡（LOCA），24歲那年為了學好英文，帶著20幾萬到澳洲打工遊學，第2年買了一張5千美元（約15萬）的環遊世界機票，花一年時間遊歷40多個國家，再返回澳洲工作1年，回到台灣。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。