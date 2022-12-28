元旦連假快樂出遊 新北警籲避開塞車雷段
「璀璨新北1314就愛你」跨河煙火今年12月31日晚上8時23分，在「淡江大橋」、「淡水觀海長堤」、「八里水上運動中心」兩岸三地施放長達13分14秒煙火，新北市警方呼籲前往觀賞的民眾注意避開及配合周邊道路交管。
元旦3天連假從今年12月3日至明年1月2日，連假期間，國道5號石碇及坪林交流道在今年12月31日零時至中午12時、明年1月1日清晨5時至中午12時實施南向入口匝道封閉。
112年元旦連假國道5號石碇及坪林交流道在今年12月31日零時至中午12時、明年1月1日清晨5時至中午12時實施南向入口匝道封閉。石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口，警方呼籲駕駛用路人避開管制時段或行駛台9線、台2線及106線替代道路。
國道5號蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北向入口於明年1月1日至2日每日下午2時至晚上9時實施入口匝道高乘載管制，假期結束自宜花東北返車輛，警方建議改駛台9線北宜公路、106乙線及台2線北部濱海公路，或避開道路管制時段提前北返。
「璀璨新北1314就愛你」跨河煙火將於今年12月31日晚上8時23分，在「淡江大橋」、「淡水觀海長堤」、「八里水上運動中心」兩岸三地，施放長達13分14秒煙火活動，每場次預估約2萬人以上，警方建議多利用淡海輕軌、接駁車等大眾運輸工具前往，漁人碼頭港區停車場第一出入口的淡水區中正路二段51巷，自下午4時管制車輛進入，改道中正路2段、觀海路至港區停車場第二出入口進出，散場則由觀海路、淡海路、中正路、濱海路，經淡金路離開。
為節省旅途時間，為掌握即時路況資訊，民眾可利用新北市警局iPolice APP、高速公路1968 APP或收聽警察廣播電臺獲得最新路況及交通管制相關資訊，避開塞車路段。若有發現交通狀況，保持耐心並隨時與警廣0800-000123、新北市政府警察局交通警察大隊「交通流暢中心」0800-261077回報路況，亦可撥打110與警察局勤務指揮中心聯絡，報案時請注意行車安全。
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