和潤企業首家認養漳和濕地 落實環境永續

和潤企業(6592)推動環境永續不於餘力，今天舉辦「2023守護漳和濕地認養揭牌」活動，攜手新北市政府協力護濕地、增固碳，成為首家認養漳和濕地的企業。漳和濕地是新北市首座都會型人工濕地，同時具有污水處理、生態保育、棲地復育、滯洪調節等功能，濕地總面積為6.7公頃，水域面積約0.9公頃，蝴蝶116種、蜻蜓及豆娘48種、植物369種，年固碳量41公噸，相當於1個家庭20年用電所產生的碳量，對於氣候變遷的調節有很大的助益。

本次活動由和潤企業本部長廖欽佐、新北市政府環保局局長程大維共同出席參與認養揭牌活動，在未來和潤企業將投入近200名的員工挽袖進行水域、陸域有害外來種移除作業，並為這片生存著600多種動植物的生態進行定期性環境維護工作。

除認養濕地外，和潤企業亦參與新北市政府環保局舉辦漳和濕地生態導覽行程、生態實境解謎闖關活動、生態講座等，透過一系列寓教於樂的活動，鼓勵大眾到濕地走走，享受生態輕旅行。因此，和潤企業本次特地加碼提供50件防水褲青蛙裝，贈與新北市政府環保局，讓參訪漳和濕地保育活動的大眾、學生能下埤塘體驗、了解外來入侵物種對人工濕地環境威脅的嚴重性，以及物種之間與環境和諧共存的重要性。