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和潤企業首家認養漳和濕地 落實環境永續

聯合報／ 記者陳威任／即時報導
號稱台灣第二大甲蟲的獨角仙在光臘樹上啃食樹皮，流出的汁液也吸引了蝴蝶和長腳蜂等昆蟲前來。圖／新北市環境保護局提供
號稱台灣第二大甲蟲的獨角仙在光臘樹上啃食樹皮，流出的汁液也吸引了蝴蝶和長腳蜂等昆蟲前來。圖／新北市環境保護局提供

和潤企業(6592)推動環境永續不於餘力，今天舉辦「2023守護漳和濕地認養揭牌」活動，攜手新北市政府協力護濕地、增固碳，成為首家認養漳和濕地的企業。漳和濕地是新北市首座都會型人工濕地，同時具有污水處理、生態保育、棲地復育、滯洪調節等功能，濕地總面積為6.7公頃，水域面積約0.9公頃，蝴蝶116種、蜻蜓及豆娘48種、植物369種，年固碳量41公噸，相當於1個家庭20年用電所產生的碳量，對於氣候變遷的調節有很大的助益。

本次活動由和潤企業本部長廖欽佐、新北市政府環保局局長程大維共同出席參與認養揭牌活動，在未來和潤企業將投入近200名的員工挽袖進行水域、陸域有害外來種移除作業，並為這片生存著600多種動植物的生態進行定期性環境維護工作。

除認養濕地外，和潤企業亦參與新北市政府環保局舉辦漳和濕地生態導覽行程、生態實境解謎闖關活動、生態講座等，透過一系列寓教於樂的活動，鼓勵大眾到濕地走走，享受生態輕旅行。因此，和潤企業本次特地加碼提供50件防水褲青蛙裝，贈與新北市政府環保局，讓參訪漳和濕地保育活動的大眾、學生能下埤塘體驗、了解外來入侵物種對人工濕地環境威脅的嚴重性，以及物種之間與環境和諧共存的重要性。

近年來氣候變遷造成的重大環境影響已成為企業永續經營的嚴峻挑戰，和潤企業秉持與環境共好之理念，推動各項降低環境衝擊的措施，致力於建立企業綠色文化，也希望透過影響力，呼籲大眾及員工一起投入綠色行動，共同實踐環境永續目標。這次公私協力合作的目的正是如此，也期望成為公私協力合作的最佳典範。

五色鳥來吃裡白楤木成熟果實的美景再現。圖／新北市環境保護局提供
五色鳥來吃裡白楤木成熟果實的美景再現。圖／新北市環境保護局提供
漳和濕地是新北市首座都會型人工濕地，除了有豐富生態外，對於氣候變遷的調節有很大的助益。圖／新北市環境保護局提供
漳和濕地是新北市首座都會型人工濕地，除了有豐富生態外，對於氣候變遷的調節有很大的助益。圖／新北市環境保護局提供

人工濕地 認養

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