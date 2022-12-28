消費量減少 毛豬日均供2.7萬頭 即足以因應春節需求

受到飼養成本高漲、消費量減緩的影響，今年春節的毛豬供應量平均日供2.7萬頭，數量和去年相比差不多，但和過去春節前採購盛況相比較，供應數量明顯偏少；農委會表示，今年春節早，加上交易日僅有20天，平均每天毛豬供應2萬7000頭，即足夠因應市場需求。

農委會昨召開毛豬調配會議，與產業團體溝通一月份的毛豬供應，由於明年1月20日即春節，加上產業頻傳小豬下痢（PED）疫情，供應量一度讓農委會緊張，但後來經過精算，春節毛豬仍足以因應市場需求。

農委會畜牧處家畜生產科科長李宜謙表示，原本也擔心PED疫情，但由每個肉品市場提出的預測供應量計算，1月份會預測供應54萬頭毛豬，平均每天供應2.7萬頭；由於明年1月份交易日僅20天，加上年假也較長，日供2.7萬頭足以因應春節所需，這供應量也與去年春節狀況差不多。

根據中央畜產會資料顯示，毛豬每公斤平均批發價84.84元，維持農委會監控的綠燈區85元上下；李宜謙說，毛豬飼養成本高漲，但價格仍維持穩定，算會有春節行情，豬價也會維持88元以下；至於零售豬價高，消費者有感，零售價揚主要是通路會把相關費用與成本加入所致，非農委會可控。

李宜謙表示，春節前一周也會提高毛豬供應量，今年推估春節前一周，毛豬供應會達2.9萬頭；由於過去春節前，一度會供應到3.2萬、3.3萬頭，相較起來今年明顯偏少。

他說，由於有養豬百億基金，許多豬舍都正在改建，加上飼料貴、飼養成本高漲，豬農飼養上也相對保守、減養，加上這幾年消費者豬肉消費量也比較少，目前的供應量已足以因應年節需求，面對消費轉變明顯，未來會開發更多不同的特色產品、加工品、節慶年菜產品等，增加消費。